В Украине за сутки подтвердили 8,7 тыс. случаев коронавируса

Среди заболевших – 374 ребенка и 193 медика.

Умерло за сутки 370 пациентов, выздоровело – 19 408 человек.

С начала эпидемии в Украине выявили 2 114 138 случаев COVID-19, умерло 46 200 человек, выздоровело – 1 750 570.

За сутки в Украине провели 87 641 тестирование на коронавирув (39 126 – методом ПЦР, 14 791 – метолом ИФА и 33 724 теста на антиген). С начала эпидемии в стране сделали 9,6 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях”, – написал министр.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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