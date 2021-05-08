 

В Украине за сутки подтвердили 8,7 тыс. случаев коронавируса

08.05.2021, 8:44, Новости дня
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Среди заболевших – 374 ребенка и 193 медика.

Умерло за сутки 370 пациентов, выздоровело – 19 408 человек. 

С начала эпидемии в Украине выявили 2 114 138 случаев COVID-19, умерло 46 200 человек, выздоровело – 1 750 570.

За сутки в Украине провели 87 641 тестирование на коронавирув (39 126 – методом ПЦР, 14 791 – метолом ИФА и 33 724 теста на антиген). С начала эпидемии в стране сделали 9,6 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/922730961603233

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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