В Украине 7 мая сделали более 36 тыс. прививок от коронавируса

“857 798 человек привито с начала прививочной кампании, из них первую дозу получили 857 796 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – написал министр.

Самое большое количество прививок за сутки сделали в Киеве (5032), наименьшее – в Харьковской (198).

Прививки делала 241 мобильная бригада и 1608 прививочных пунктов.

В лист ожидания вакцинации записалось 525,9 тыс. человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/922730961603233

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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