Центр Гамалеи выпустит вакцину «Спутник Зеро» без добавления сахара

Скоро россияне смогут сделать прививку от коронавируса ещё одной вакцинной от центра Гамалеи.

Ей станет «Спутник Зеро». Эта версия вакцины продолжил тенденцию к уменьшению калорийности, которую начал «Спутник Лайт».

В «Зеро» вместо сахара будет использоваться сахарозаменитель стевия. Это позволит сохранить вкусовые качества оригинального «Спутника V», но при этом снизить калорийность прививки до 0,5 ккал на 100 мл препарата.

В центре Гамалеи уверены, что вакцина с практически нулевой калорийностью сразу станет пользоваться повышенным спросом.

– Россия — спортивная страна. Многие отказываются от прививки, потому что боятся набрать лишний вес. С низкокалорийной вакцинной бояться нечего: можно уколоться, на следующий день встать на весы и своими глазами увидеть, что вес не прибавился, — заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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