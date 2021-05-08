Центр Гамалеи выпустит вакцину «Спутник Зеро» без добавления сахара
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Скоро россияне смогут сделать прививку от коронавируса ещё одной вакцинной от центра Гамалеи.
Ей станет «Спутник Зеро». Эта версия вакцины продолжил тенденцию к уменьшению калорийности, которую начал «Спутник Лайт».
В «Зеро» вместо сахара будет использоваться сахарозаменитель стевия. Это позволит сохранить вкусовые качества оригинального «Спутника V», но при этом снизить калорийность прививки до 0,5 ккал на 100 мл препарата.
В центре Гамалеи уверены, что вакцина с практически нулевой калорийностью сразу станет пользоваться повышенным спросом.
– Россия — спортивная страна. Многие отказываются от прививки, потому что боятся набрать лишний вес. С низкокалорийной вакцинной бояться нечего: можно уколоться, на следующий день встать на весы и своими глазами увидеть, что вес не прибавился, — заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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