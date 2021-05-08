 

Центр Гамалеи выпустит вакцину «Спутник Зеро» без добавления сахара

08.05.2021, 8:35, Разное
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Скоро россияне смогут сделать прививку от коронавируса ещё одной вакцинной от центра Гамалеи.

Ей станет «Спутник Зеро». Эта версия вакцины продолжил тенденцию к уменьшению калорийности, которую начал «Спутник Лайт».

В «Зеро» вместо сахара будет использоваться сахарозаменитель стевия. Это позволит сохранить вкусовые качества оригинального «Спутника V», но при этом снизить калорийность прививки до 0,5 ккал на 100 мл препарата.

В центре Гамалеи уверены, что вакцина с практически нулевой калорийностью сразу станет пользоваться повышенным спросом.

– Россия — спортивная страна. Многие отказываются от прививки, потому что боятся набрать лишний вес. С низкокалорийной вакцинной бояться нечего: можно уколоться, на следующий день встать на весы и своими глазами увидеть, что вес не прибавился, — заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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