 

Сеть ломбардов «Победа» увеличит стоимость приёма медалей и орденов на 7,5% в честь Дня Победы

08.05.2021, 8:36, Разное
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В рамках акции #спасибодеду, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сеть комиссионных магазинов «Победа» увеличила стоимость покупки медалей, орденов и иных знаков воинской доблести времён ВОВ.

Таким образом организаторы хотят привлечь внимание соотечественников к важности подвига ветеранов.

– Многие россияне ошибочно полагают, что Победа, славный подвиг наших дедов и прадедов, это нечто иллюзорное и неприменимое в современной действительности. Мы решили развеять это заблуждение и доказать, что память предков вполне себе можно монетизировать, – заявил глава сети Иван Скрепин.

В течение трёх рабочих дней – до и после 9 мая награды будут скупаться по повышенной цене при условии отказа от дальнейшего выкупа. Для тех, кому же память дороже денег, предусмотрен обмен на георгиевские ленточки, дефицитный алкоголь или наклейки «можем повторить» для автомобилей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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