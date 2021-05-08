 

В России введут акциз на кофе

08.05.2021, 8:38, Разное
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С 1 января 2022 года в России будет введён новый акцизный сбор. С каждого килограмма кофе производитель будет обязан заплатить в бюджет 500 рублей.

С 1 января 2022 года в России будет введён новый акцизный сбор. С каждого килограмма кофе производитель будет обязан заплатить в бюджет 500 рублей– Основной причиной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания. Чрезмерное употребление кофе несёт колоссальные риски для здоровья граждан, ведь многие не ограничиваются одной чашкой, а выпивают несколько за день. Прямым следствием этого может стать инфаркт или инсульт. За последние годы было немало сделано для борьбы с употреблением алкоголя и табакокурением. Теперь настала очередь ограничить потребление кофе. Ещё раз подчеркну, что это сделано не для пополнения бюджета, а исключительно для сохранения здоровья граждан, – заявил министр экономического развития Максим Решетников.

На первом этапе новым налогом будет облагаться только кофе в зёрнах, но с 2023 года планируется ввести акциз и для растворимых напитков. Кроме того, в ближайшее время Государственная дума рассмотрит вопрос о введении специальных лицензий для заведения общественного питания на право реализации готового кофе в розницу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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