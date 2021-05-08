 

Отпуск летом смогут брать только работники с детьми

08.05.2021, 9:05, Разное
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Государственная дума одобрила поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации.

С 1 июня 2021 года ежегодный оплачиваемый отпуск летом будет предоставляться только гражданам, у которых есть дети.

– У нас давно во многих коллективах сложилась практика, когда в отпуск летом уходили те работники, которые воспитывают детей. Это логично, ибо летом закрыты школы, многие детские сады, в конце концов, для здоровья ребёнка очень важно проводить время на природе или съездить на море. Принятыми поправками мы лишь узаконили эту ситуацию. Возможно, для некоторых граждан это станет дополнительной причиной задуматься о рождении ребёнка, ведь дети – это цветы жизни, – заявил автор инициативы Константин Тарасов.

Трудовая инспекция и органы прокуратуры уже получили указание оперативно выявлять случаи нарушения прав граждан с детьми. Недобросовестным работодателям будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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