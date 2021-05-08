В Японии испугались союза РФ и Китая в случае войны

Читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.

Портал обратил внимание на итоговое коммюнике, в котором Россию и Китай назвали одними из «самых больших угроз для мира». Однако по мнению ряда пользователей, при сценарии вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе обособление двух стран может сыграть с Токио злую шутку, передает РИА «Новости».

«Япония зажата между ними, как между молотом и наковальней! Америка и Запад далеко, а вот Япония – тут как тут! Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации, и вряд ли выберется из него! Об этом надо думать!» – считает один из комментаторов.

«Такими заявлениями мы только бросаем Россию и Китай в объятия друг друга! И ситуация вокруг Японии становится не безопаснее и стабильнее, а, наоборот, напряженнее и опаснее!» – отреагировал другой юзер.

Некоторые комментаторы посетовали, что такие заявления остаются лишь на бумаге и не приводят к конкретным действиям.

«Все эти саммиты и заседания «Большой семерки» заканчиваются одинаково – какими-то заявлениями», – отреагировал читатель.

«Пока все эти грозные заявления против Китая и РФ больше на бумаге. Конкретных действий что-то особенно не видно!» – подчеркнул пользователь.

Среди читателей нашлись и те, кто призвал наладить двусторонние отношения между Россией и Японией.

«Чем превращать Россию во врага и рассматривать ее таковым, лучше постараться перетащить ее на сторону Запада!» – уверен юзер.

«Мы ориентируемся на дальних друзей и пренебрегаем близкими странами. У нас ужасные отношения с соседями – Китаем, Россией, Южной Кореей и КНДР», – негодует комментатор.

Один из пользователей пришел к выводу, что после прихода к власти Джо Байдена Соединенные Штаты стали все активнее претендовать на мировую гегемонию. По его мнению, американский лидер «создает Вашингтону врагов, на которых сам и нападает».

«С Китаем у нас огромные экономические связи, да и с Россией они могут стать активнее. Слепое следование в фарватере политики США может кончиться для Японии поражением!» – заключил он.

Напомним, 23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.