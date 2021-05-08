Вандалы разрушили военный мемориал в Краснодарском крае

Следователи проверят информацию о разрушении в Краснодарском крае мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Вечером 7 мая 2021 года в средствах массовой информации прошли сведения о разрушении неизвестными военного мемориала на горе Семашко. Согласно имеющейся информации, разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из органов полиции следователям будут переданы материалы проверки по инциденту для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

Ранее в Томской области неизвестные повредили мемориальную плиту, установленную в честь героев Великой Отечественной войны.