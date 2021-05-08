 

Выросло число жертв крушения метромоста в Мехико

08.05.2021, 8:06, Новости дня
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В больнице скончался пострадавший при обрушении метромоста в Мехико, общее число жертв достигло 26, в госпиталях все еще находятся 33 человека, сообщило правительство города.

«По состоянию на 21.00 7 мая госпитализированы 33 человека, скончались 26 человек, 53 пациента выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно», – передает сообщение РИА «Новости».

Напомним, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. Ранее сообщалось о гибели 25 человек.

Министр общественных работ города Хесус Антонио Эстева заявил, что обрушение метромоста в Мехико произошло в результате структурного дефекта конструкции эстакады.



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