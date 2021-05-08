Скандалы: Ульяновск для Русских

Как эксцентричный губернатор Морозов отходил от дел на родине Ленина

Уже почти месяц пост врио губернатора Ульяновской области занимает бывший сенатор от Подмосковья и спонсор партии КПРФ Алексей Русских. Он пришел на смену экс-губернатору Сергею Морозову, который руководил регионом целых 16 лет и регулярно заявлял о своем намерении баллотироваться на пятый срок. За это время в регионе не осталось оппозиции, если не считать нескольких коммунистов во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куринным.

Корреспондентка «Новой» съездила в Ульяновск, чтобы разобраться, почему Морозов ушел со своего поста, сможет ли Русских получить поддержку избирателей и кто подарил родину Ленина коммунистам.

Восьмого апреля в Ульяновске снесли кинотеатр «Родина». В тот же день о своей отставке заявил губернатор области Сергей Морозов. Как рассказывают местные политологи, для обычных жителей снятие главы региона было сравнимо «с ударом грома»: Морозов находился у власти с 2005 года и регулярно заявлял о своем намерении баллотироваться в этом году на пятый срок. Последний раз — в начале марта, практически за месяц до того, как решил покинуть пост. Недоумению не помешало даже многолетнее ожидание отставки, которую политику пророчили с 2015 года.

Прошлой осенью Сергей Морозов оказался в красной зоне рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного холдингом «Минченко Консалтинг». Вместе с ним в зоне риска находились губернаторы Тувы Шолбан Кара-оол и Северной Осетии Вячеслав Битаров — оба также сложили полномочия в начале апреля.

Отставке по собственному желанию удивился, кажется, и сам Морозов. Несмотря на то что публично он объявил, что займется думской кампанией и работой на должности помощника полпреда президента в Приволжском федеральном округе, после ухода с губернаторского поста экс-глава продолжил появляться на публичных мероприятиях в роли большого начальника. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей возложил цветы к Вечному огню, а чуть раньше встретился с обманутыми дольщиками, пообещав не оставлять их в беде. Местные жители шутят, что Морозов решил не обращать внимания на такие досадные мелочи, как отставка, и не менять привычный образ жизни.

Государство Манилова

В Ульяновске памятник Ленину стоит лицом к зданию областного правительства и спиной к парку «Ленинские горки», который расположен прямо у берега реки. Еще во времена СССР это породило локальный анекдот:

— Почему Ильич стоит лицом к начальству, а не к своей любимой Волге?

— Так за Волгу и пролетарское Заволжье он спокоен, а за этими — глаз да глаз нужен.

С самого начала правления губернатор Сергей Морозов славился оригинальными идеями. В 2005 году по предложению бывшего главы региона в Ульяновске появился памятник букве Ё (буква была введена в алфавит уроженцем региона Николаем Карамзиным), а также введена ежегодная акция «Роди патриота в День России». В контексте последней инициативы 12 сентября в Ульяновске было объявлено Днем семейного общения (с 2008 года — Днем трезвости). В этот день местные компании работали по сокращенному графику, а 12 июня семьям, у которых в этот день родились дети, Морозов раздавал подарки (ключи от автомобиля «УАЗ-Патриот»). Последним счастливым обладателем УАЗа стала семья Потаповых — 12 июня 2020 года в их семье родился шестой ребенок. На отрицательной демографической динамике в целом эти патриотические меры, впрочем, никак не сказывались: в регионе уже 26 лет фиксируется убыль населения.

Губернатор Морозов находил время и для обсуждения красной темы:

еще во время первого срока он предложил перезахоронить тело Владимира Ленина в некрополе бывшего Покровского мужского монастыря.

— Когда у тебя медийный бюджет в регионе меньше, чем у райцентра Самарской области, когда у тебя нет денег заплатить ни одному СМИ, приходится придумывать информационные поводы. Но Морозов мужиком талантливым оказался, поэтому создавал информационные поводы постоянно, — объясняет политтехнолог Эрнест Старателев серийные предложения губернатора.

Сергей Морозов — сухопарый мужчина, своими седыми усами чем-то напоминающий экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и одновременно Александра Лукашенко. Политик ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, не курит и, по его заверениям, пьет только по праздникам. В регионе Морозов известен как трудоголик. Собеседники «Новой» говорят, что для бывшего главы региона было нормой работать с пяти-шести утра до позднего вечера, он был готов проводить совещания хоть ночью. Как рассказывает ульяновский политический активист и правозащитник Константин Толкачев, другой его отличительной чертой была открытость: Морозов был готов «почти всем» раздавать свой номер телефона. Если встречался с людьми и слышал от них жалобы, мог тут же набрать нужного чиновника.

Частично эти черты характера объяснялись тем, что за 16 лет все в регионе оказалось завязано на личности губернатора.

Доктор политических наук Нина Дергунова, ранее представлявшая Ульяновск в федеральной Общественной палате, разделяет правление Морозова на две части: первые два срока до 2012 года и два срока после. Во время начала правления экс-губернатор действительно активно занимался привлечением инвестиций. При нем заработали пивоваренный завод SABMiller, завод по производству сухих строительных смесей Henkel Group. Компания Mars реализовала в области несколько крупных проектов: кондитерскую фабрику, два завода по выпуску влажных кормов для собак и кошек, а также центр изучения питания домашних животных.

Как объясняет бывший министр внутренней политики Ульяновской области и экс-руководитель центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Травкин, благоприятный инвестиционный климат был обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, это было следствием умения губернатора оказаться в нужное время в нужном месте. С другой стороны, в области была введена система налоговых льгот на региональном и муниципальном уровне, которая упрощала инвесторам ситуацию на площадке. Кроме того, компании привлекала дешевая рабочая сила.

Другие эксперты сомневаются в эффективности инвестиционной политики эпохи Морозова. К примеру, главный оппонент Морозова депутат Госдумы Алексей Куринный отмечает, что налоговые льготы для компаний были слишком большими, вплоть до освобождения от ряда налогов на десять лет, из-за чего деньги в бюджет толком не поступали. Политолог Николай Васин указывает на то, что новые производства не дают достаточного количества рабочих мест и не сказываются на зарплатах ульяновцев.

После 2012 года Морозов и вовсе начал работать только на себя и свою семью, говорит Нина Дергунова. В качестве подтверждения политолог приводит карьеру старшего сына экс-губернатора Михаила Морозова, который в начале 2021 года возглавлял контрольно-ревизионное управление администрации Ульяновска. Михаил Морозов перешел в мэрию в 2019-м после того, как отец раскритиковал его работу в качестве главы администрации Засвияжского района города. Последний пост Морозов занимал с 2017 года, до этого он уже успел побывать заместителем директора по материально-техническому снабжению муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» и поработать в администрациях Ульяновска и Димитровграда, второго по величине города региона.

Младший сын губернатора Евгений Морозов с 2017 года работал заместителем по экономике и финансам руководителя МУП «Ульяновские городские электрические сети». После увольнения в прошлом июне он назвал УльГЭС своим «худшим местом работы».

Жена Сергея Морозова в 2012 году входила в топ-10 самых богатых жен губернаторов по версии Slon.ru (правда, занимала в рейтинге последнее место с годовым доходом в 4,8 млн рублей). Ранее Елена Морозова указом губернатора была назначена генеральным директором ГУП «Тепличное», крупнейшего в регионе сельхозпредприятия, специализирующегося на выращивании овощей. Должность жена чиновника занимала два года. В 2019-м было возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших топ-менеджеров ОАО «Тепличное», возглавлявших компанию после Елены Морозовой. Суд признал их виновными и приговорил к штрафу и условному сроку.

Николай Васин говорит, что у Морозова была серьезная проблема с подбором кадров и набором реальных специалистов на должности. Все это усугублялось «постоянной реорганизацией правительства».

— За время пребывания Морозова на посту губернатора порядка 100 человек побывали в должности министров. Многие ушли, а потом снова вернулись. Для Ульяновска вполне типичная картина, если министра сначала снимают, а потом два или три раза возвращают на то же место. Кроме того, зачастую на постах появлялись люди, не являющиеся специалистами в сфере деятельности, которую им поручили, — указывает Васин.

По словам Нины Дергуновой, среднее время работы любого руководителя при Морозове составляло от девяти месяцев до года. К тому же Морозов подбирал кадры таким образом, чтобы они работали на него. Любил губернатор проводить и административные реформы внутри органов власти. К примеру, Морозов несколько раз пытался ввести пост председателя регионального правительства, а в конце концов его упразднил. Как предполагал тогда политолог Александр Кынев, Морозов мог думать, что «перетряхивание» сделает так, чтобы никто из чиновников слишком сильно не возвышался.

— Систематическая реорганизация правительства области — это больше работа по пиару, чем по содержанию. Есть новшества из Москвы, надо показать, что ты впереди планеты всей. [Морозов любил переименовывать ведомства]: было просто Министерство экономики, стало каким-нибудь Министерством циклической экономики.

На самом деле это виртуальный мир названий, показывающий, что мы современные, что мы реагируем на все новации, следим за указаниями из Москвы.

На самом деле по содержанию работа менялась крайне редко, — объясняет Дергунова.

Здесь на ситуацию повлияло также то, что достоинства Морозова в один момент начали превращаться в недостатки. Работоспособность, инициативность и целеустремленность в один момент, по словам политологов, сменились упрямством, желанием добиться своего любой ценой, не вступая в переговоры с гражданами. Многие вещи начали доходить, по мнению Дергуновой, до простого прожектерства. К примеру, в середине 10-х Морозов начал верить, что китайский «красный туризм» на родину Ленина будет привлекать в регион до 2 млн человек ежегодно и даст бюджету до 10 млрд руб. При этом ни в один город Поволжья прямых рейсов из Китая нет. Однако в 2014 году аэропорт Ульяновск (Баратаевка) был открыт для выполнения международных рейсов. Сейчас самолеты летают только по России.

Схожим волюнтаристским предложением было переименование Ленинской площади в Соборную в 2018 году. Идея вызвала протесты со стороны населения, а также региональной компартии. До 1918 года площадь действительно называлась Соборной, по имени Троицкого собора, воздвигнутого в XIX веке. Но при советской власти собор снесли, и сегодня на площади вместо него огромный памятник Ленину, здание регионального правительства и ни одного собора. Вместе с Соборной площадью улица Советская стала Спасской, а кусок улицы Карла Маркса — Дворцовой.

Несмотря на то что публично инициатива переименования площади шла от местных «справедливороссов», за ней стоял сам Морозов, говорили источники «Новой газеты». С этим соглашается и Нина Дергунова, которая обсуждала проект с экс-губернатором.

— Люди тогда были против, народ ходил и уже недобрым смехом смеялся. Народ отомстил по-своему. Переименования проходили в апреле 18-го, а уже в сентябре того года «Единая Россия» с треском проиграла выборы в Законодательное собрание, — отмечает Дергунова.

Свое положение в регионе Сергей Морозов пытался исправить с помощью СМИ. По мнению Николая Васина, у бывшего губернатора была гипертрофированная вера в возможность достижения любых политических целей с помощью медиа, поэтому «постоянно мельтешил на экране по поводу и без». По словам политолога, нельзя было даже детский сад открыть без присутствия журналистов. При этом СМИ в Ульяновске не только хвалили губернатора, но и ругали его оппонентов.

— Морозов последние 5–7 лет был очень нетерпелив к критике (по инициативе Морозова были также возбуждены уголовные дела за клевету и оскорбление представителя власти. — Ред.). Насколько я знаю, управление по внутренней политике при губернаторе выполняло ответственные поручения по моральному уничтожению политических противников, — утверждает Нина Дергунова.

Для Морозова этим противником стала КПРФ.

Исход патриота

Ульяновск — город небольшой. Весь центр можно обойти за час, а настоящим небоскребом здесь кажется гостиница «Венец», расположенная в самом сердце города — целых 22 этажа. «Венец» входит в ансамбль зданий, возведенных к столетию вождя пролетариата в конце 60-х. Рядом с ним расположены и другие модернистские объекты: огромный Ленинский мемориал (главный элемент ансамбля, на данный момент на реконструкции), парк Дружбы народов (восстанавливается с 2019 года), главный корпус Ульяновского педагогического университета. Еще дальше находятся будто кукольные здания XIX века: краеведческий музей им. И. А. Гончарова, дом писателя и Доходный дом Токарева. Ульяновск не только родина Ильича, но еще и Гончарова, Карамзина.

Центр Ульяновска в целом отвечает запросам культурной столицы (фонд с таким названием был учрежден в июле 2012 года по инициативе губернатора). Помимо исторических зданий, скверов, фонтанов и памятников, район вдоль улицы Гончарова наполнен хипстерскими кофейнями и крафтовыми барами. Вечерами неформальная «Ночная мэрия» города помогает проводить кинопоказы, лекции и устраивать танцевальные проекты.

Ульяновская область — дотационный регион, с долгом в 30 млрд рублей. Бюджет области на этот год составляет 71,3 млрд рублей, с дефицитом 6,7 млрд. У соседней Самарской области запланированные расходы превышают 200 млрд — справедливости ради, население здесь тоже в два с половиной раза больше.

В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах Ульяновская область занимает 67-е место. Молодежь из региона уезжает.

Ульяновск — это единственный областной центр Поволжья, где на берегу Волги нет обустроенной набережной. До пляжа нужно добираться 20 минут по бесконечной лестнице, минуя заброшенный лыжный центр. Местные активисты из «Ночной мэрии» жалуются, что несмотря на то, что администрация города всегда идет им навстречу, организовывать именно «ночную жизнь» у них толком не получается, потому что летом в центре освещение выключается в полночь, а вернуться в спальный район на маршрутке или трамвае после девяти часов вечера сложно, а после одиннадцати совсем невозможно. В результате Заволжский район города оказывается отрезан ночью от остального Ульяновска.

К моменту, когда Сергей Морозов, встречался с обманутыми дольщиками, его место в качестве врио уже занимал Алексей Русских — сенатор от Московской области (партия КПРФ), слушатель четвертого потока школы губернаторов при РАНХиГС, а также предположительно один из спонсоров Геннадия Зюганова. Его назначение также загадывали еще год назад. Президент Владимир Путин поставил его на новый пост сразу же в день ухода Морозова. При встрече Путин заметил, что Русских должен быть знаком с Ульяновской областью, поскольку родился в Ижевске, а это «географически совсем близко».

Как сообщали источники РБК, назначение Русских для администрации президента и коммунистов стало политическим разменом: руководство КПРФ в лице Геннадия Зюганова обещало поддержать голосование по поправкам в Конституцию, а взамен получало «родину Ленина». Кроме того, лояльный коммунист в виде Русских должен был нейтрализовать главу ульяновского обкома КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного, который достаточно популярен в регионе, однако, по мнению Кремля, совсем не договороспособен. Из-за разногласий по поправкам сделку пришлось на год отложить.

— Вероятнее всего, назначение Русских стало итогом какого-то федерального размена, согласно которому было принято решение дать возможность КПРФ усилить ее влияние в регионе. Однако, несмотря на то что Куринной является федеральной политической фигурой, усиление произошло не за счет кадрового актива местного отделения партии. Характер этого обмена, а именно назначение Русских вместо Куринного, подтверждает, что все это лишь реализация федеральных договоренностей, — объясняет Дмитрий Травкин.

Нина Дергунова называет отставку Сергея Морозова продолжением тренда администрации президента на омоложение глав регионов:

экс-губернатор оставался на своем посту 16 лет — сейчас рекорд для действующего главы. Снятие Морозова последовало за отставкой бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова (20 лет власти вплоть до февраля прошлого года), а также бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко (27 лет власти до прошлой осени). Теперь старейшим по времени пребывания на посту руководителем региона стал глава Чечни Рамзан Кадыров, заступивший на свой пост в апреле 2007 года.

Важным фактором в отставке Морозова, по словам экспертов, стала усталость населения из-за долгого срока правления. Как говорит политолог Николай Васин, за 16 лет Морозов начал раздражать жителей региона даже позитивной повесткой.

Тревожным вестником перемен стало прибытие в регион в конце февраля прошлого года Александра Костомарова — он занял пост первого заместителя губернатора Ульяновской области, отвечающего за внутреннюю политику. Мнения о смысле этого назначения расходятся.

Константин Толкачев называет Костомарова политическим киллером, который должен был «зачистить» регион для нового губернатора. До Ульяновска чиновник уже работал в Липецке, когда регион возглавил Игорь Артамонов. Еще раньше, в 2012 году, Костомаров побывал в Архангельской области в первые месяцы правления бывшего главы региона Игоря Орлова.

Также Костомарова называют эффективным кризис-менеджером, он должен был курировать выборы в городскую думу осенью 2020 года, которые могли быть крайне сложными. При этом, по утверждению бывшего председателя Общественной палаты и журналиста Дмитрия Ежова, чиновника отправили в область «на всякий случай».

— По моим данным, задачи убрать Морозова у Костомарова не было. У него вообще не было определенной задачи. Рейтинги у Морозова были уже тогда не очень, так что сценарий с его отставкой висел в воздухе и мог реализоваться значительно раньше, например, в случае проигрыша выборов в городскую думу. Кто бы занимался передачей власти? Ольга Владимировна (Никитенко, бывший вице-губернатор. — Ред.)? Очень сомневаюсь. Я вообще не представляю, что Русских сейчас делал бы в регионе без Костомарова, — утверждает Ежов.

Алексей Русских для региона человек и правда чужой — в местных телеграм-каналах он получил прозвище «вриог» по аналогии с «варягом».

Однако, несмотря на нелюбовь местного населения к приезжим политикам, врио губернатора имеет шансы на успех. Дело в том, что своего лояльного «второго Морозова» здесь просто нет, так что вариант Русских в какой-то степени безальтернативен. Как рассказывает Нина Дергунова, вопрос о преемнике в регионе никогда не ставился. Константин Толкачев добавляет, что одно время на эту позицию мог претендовать Александр Смекалин, текущий и. о. председателя правительства области, однако другие собеседники «Новой» не видят в нем серьезной политической фигуры. Даже если бы на свой последний срок решил баллотироваться Морозов, кампания могла быть тяжелой, но вполне успешной, отмечает Травкин.

Тем не менее полной катастрофы в отставке для экс-губернатора не видят.

— Морозов покидает пост по мягкому сценарию: никто его не задерживает и в тюрьму не отправляет, — объясняет Константин Толкачев. — Тот же Белозерцев (бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. — Ред.) сейчас находится в СИЗО за получение взятки, несмотря на то что в 2020 году он набрал на выборах 78% голосов — больше, чем Путин в 2018-м. Морозову же, в свою очередь, дают возможность спокойно уйти. При этом полноценной пенсией переход назвать нельзя — в отличие от Артамонова и Савченко, ему не дали место в Совфеде. Так что Морозов будет доказывать, что он не сбитый летчик, и сражаться там, где сможет.

Путь Морозова: зачистка красного региона

Деревянный дом, где вырос Владимир Ленин, стоит в городе чуть в отдалении от шумного центра. Он окружен другими такими же резными домами, которые входят в комплекс музея-заповедника «Родина В. И. Ленина». О детстве и юности Ильича, которые он провел в Симбирске, здесь напоминают десятки мемориальных табличек и памятников. Рядом с большим Ленинским мемориалом — классическим примером советского модернизма — еще один небольшой деревянный домик, а рядом с ним памятник: женщина и ребенок. Женщина — Мария Александровна Ульянова, ребенок — пока еще маленький вождь, а деревянный домик — место, где он родился. Белое здание у Карамзинского сквера — Губернская гимназия — место, где он учился. Еще один профиль революционера сообщает, что в здании располагалась Карамзинская библиотека, читателем которой был гимназист Ульянов.

Будто также в память об Ильиче, Советскому Союзу в области удалось просуществовать вплоть до начала нулевых. Регион до последнего входил в «красный пояс», и даже на выборах 1996 года здесь победил Зюганов, а не Ельцин. Во многом такое положение региона обеспечил экс-губернатор Юрий Горячев, который руководил областью с 1987 года и до конца своих полномочий всеми силами пытался сохранить здесь «заповедник коммунизма».

В наследство от СССР области тогда достались неприватизированная госсобственность, талонное распределение основных продуктов и крайне низкие цены.

Достигнуть последних помогли высокие местные налоги — из-за них крупнейшим предприятиям области пришлось фактически дотировать всю торговлю (официально это называлось политикой «мягкого вхождения в рынок»). В 1995 году дотации начали собирать и с алкоголя.

— Рыночные механизмы использовали в крайне ограниченном формате. Допустим, при Горячеве на границах Ульяновской области ставили кордоны, которые не давали местным производителям вывезти свою продукцию, в том числе зерно, для продажи в другие регионы, — рассказывает Дмитрий Травкин.

Конечно, в 90-е глава региона занимался не только кордонами, и запомнили его также по строительству больниц и детских садов. Однако провал «мягкого вхождения в рынок» перекрыл позитивный эффект от социальной политики. Эксперты сходятся, что к концу правления Юрий Горячев буквально разорил регион. Отдельным фактором стали крупные долги за электроэнергию — регион за нее не платил. Как предполагает Травкин, происходило это из-за уверенности Горячева в том, что «когда-нибудь все вернется в доперестроечные времена и эти долги регионам обязательно спишут» (об ожидании неизбежного возвращения социализма говорил и сам Горячев). К 2000 году долг области перед РАО «ЕЭС» составил 3 миллиарда рублей. Долг за газ — 800 миллионов рублей.

— Политика «мягкого вхождения в рынок» Юрия Горячева привела к тому, что предпринимателям развернуться в регионе не давали. В итоге значительная часть передовой элиты, настроенной на рыночные отношения, пришла к выводу, что губернатора надо менять, — заключает Нина Дергунова.

В августе 2000 года о намерении баллотироваться на пост руководителя Ульяновской области объявил генерал-лейтенант Владимир Шаманов, прославившейся во время Чеченской войны: в декабре 1999 года Шаманов был представлен к званию «Герой России» («Новая газета», правда, тогда писала, что генерал был в ответе за «многочисленные карательные операции с не менее многочисленными жертвами среди мирного населения»). По словам Дергуновой, на место главы просто искали кандидата со стороны, который мог бы победить Горячева. Кроме того, генерала поддержал кинорежиссер Никита Михалков.

Выборы были скандальные. Владимир Шаманов обвинял губернатора Горячева в использовании административного ресурса. По его словам, Горячев «воздействовал на избирателей, запугивая, что уберут с работы, лишат тепла и так далее». Губернатор, в свою очередь, заявлял, что избрание генерала, воевавшего в Чечне, спровоцирует в области серию терактов. Тем не менее на выборах в декабре 2000 года Шаманов одержал победу в первом же туре, набрав 56% голосов.

Успешным губернаторство Шаманова, правда, назвать нельзя. После его избрания в Ульяновске произошел резкий скачок цен на продукты (в этом, правда, его вины не было), а горячая вода и отопление толком так и не появились. Несмотря на то что во время предвыборной кампании Шаманов пообещал разобраться с долгами области перед энергетиками, достроить в 2004 году второй мост через Волгу (его потом откроют при Морозове) и возвести в Ульяновске Ледовый дворец, ничего из этого сделано не было. Кроме того, после победы Шаманова часть административных постов (а также должности на промышленных предприятиях региона) получили знакомые и родственники Михалкова.

На таком фоне очень выгодно смотрелся тогда еще мэр Димитровграда, второго по численности населения города в области, Сергей Морозов.

Не омрачало его даже скандальное увольнение с поста начальника димитровградского УВД — во время антинаркотической операции трое оперативников до смерти избили невиновного студента. Как впоследствии выяснилось, это был уже второй случай убийства невиновного подчиненными Морозова.

После скандала в УВД Морозов пошел работать начальником службы безопасности на Димитровградский автоагрегатный завод, который на тот момент входил в группу «СОК». Как рассказывает Травкин, при ее поддержке Морозов стал мэром Димитровграда, а потом и пошел на губернаторские выборы.

— В 2004 году Сергей Морозов победил, но эта победа была неоднозначной. Выборы проходили в два тура. В первом туре лидировал Морозов, второе место занял бизнесмен из Ульяновска Сергей Герасимов, третье — на тот момент депутат Госдумы Маргарита Баржанова. Со второго тура Герасимова сняли судом (официальная причина — подкуп избирателей. — Ред.). На фоне Баржановой Морозов, конечно, выиграл, — подытоживает Дергунова.

Разговор у бюста вождя

Несмотря на то что в начале нулевых КПРФ изгоняли из региона почти что «огнем и мечом», меньше, чем через десять лет после прихода Морозова, партия снова начала занимать серьезные позиции в регионе. Особенно показательными выглядят успехи коммунистов после проведения пенсионной реформы: в 2018 году КПРФ во главе с депутатом Госдумы Алексеем Куринным заняла первое место на выборах в Законодательное собрание региона, набрав 36% голосов («Единая Россия» набрала 33%). В городской думе Димитровграда КПРФ взяла 26 мест из 30. При этом 2020-й для компартии оказался провальным — в городской думе партия не получила ни одного мандата.

— В политике всегда есть пики и провалы. В 2018 году «Единая Россия» получила серьезный электоральный удар, который был во многом обусловлен ситуативной реакцией на повышение пенсионного возраста. В КПРФ очень удачно сумели монетизировать для себя политическое недовольство. Но дальше им пришлось стать в Димитровграде правящей силой. В итоге в думе разочаровались. Выяснилось, что критиковать очень просто, а в реальности депутаты не могут решить ни один серьезный вопрос. Поэтому в 2020 году за них никто не стал голосовать, — объясняет перемены Травкин.

Многие с его версией событий не согласятся, потому что в Димитровграде в итоге никакого большинства не было, а к кампании в городскую думу готовились полгода, чтобы случайно туда не прошел ни один коммунист. Если бояться некого, то зачем столько стараний?

Как рассказывает бывший председатель Общественной палаты и журналист Дмитрий Ежов, поддержку КПРФ в регионе преимущественно обеспечивает ее региональный предводитель Алексей Куринный. Ежов во многом сравнивает политика с самим губернатором Морозовым. По его словам, как и бывший руководитель, Куринный сделал себя сам: пришел из ниоткуда и «своими мозгами, энергией и харизмой вынудил остальных с собой считаться».

— Если бы была возможность провести открытые губернаторские выборы, Алексей Куринный одержал бы победу над Сергеем Морозовым. При этом помогли бы ему в этом не только симпатии граждан, но и усталость от бывшего руководителя региона, — утверждает Николай Васин.

Ульяновск на первый взгляд сильно политизирован. По дороге от аэропорта до центра можно встретить несколько билбордов «Новых людей», у ТЦ «Центральный дом быта» женщины в жилетках «Справедливой России» целыми днями раздают партийную газету. На улице Гончарова, фактически главной улице города, недалеко от регионального отделения Банка России, располагается штаб «Коммунистов России» Сурайкина, о чем сообщает баннер, растянутый чуть ли не во всю ширину фасада. Однако собеседники «Новой» на это замечание лишь ухмыляются и называют перечисленные организации спойлерскими проектами, не имеющими ничего общего с реальной политикой.

С Куринным и другими коммунистами мы встречаемся в здании Ульяновского обкома КПРФ, которое несколько отдалено от центра и мало чем отличается от соседних домов. В глаза бросается только красная партийная вывеска, которая соседствует с таким же щитом агентства по недвижимости и козырьком кальянной. В холле пачками лежит чуть ли не тираж «Правды», на шкафу стоит бюст Ленина.

Алексея Куринного иногда называют местным Навальным, даже риторика у них чем-то похожа. Это высокий, хмурый мужчина с проседью в волосах, который к вечеру кажется сильно уставшим. Начинал свой политический путь депутат вместе с «Единой Россией» и «справедливороссами», но ушел от них в компартию (в «ЕР» депутату не понравилась политика монетизации льгот и «требование голосовать, потому что надо»). По образованию Куринный медик. Несмотря на то что политикой депутат начал заниматься еще в начале нулевых, в медицине он оставался долгое время и даже успел побыть главврачом Ульяновского областного клинического центра. Как предполагает Нина Дергунова, Морозов тогда предложил ему должность, чтобы откупиться. Руководил центром Куринных до выборов в региональное Заксобрание 2013 года, на которых политик смог обойти кандидата от «ЕР».

После победы Куринного уволили за «случаи неосвоения средств». Сам депутат называет увольнение политическим.

— Алексей Куринный — врач, и это также позитивно сыграло на его популярности, потому что все годы правления Сергея Морозова у нас развал в областной медицине. Все областные министры здравоохранения, кроме Валентины Карауловой, начиная с 2005 года заканчивали «за решеткой» (в этом январе бывших министров здравоохранения региона Рашида Абдуллова и Павла Дегтяря приговорили к четырем годам колонии и двум с половиной годам условно за мошенничество в особо крупном размере при закупках медицинских товаров для нужд здравоохранения. В 2010-м за это же преступление к восьми с половиной годам колонии был приговорен экс-министр здравоохранения Федор Прокин. — Ред.). Какая там может быть коррупция, страшно представить. В то же время Алексей Куринный сам из этой системы, он все знает, как там работает, — полагает Дергунова.

В Госдуме Куринный оказался в 2016 году, одержав победу по одномандатному округу на думской кампании. Выборы были непростыми, несмотря на то что, по мнению политолога Васина, Куринному обеспечили комфортные условия для победы в округе, чтобы ульяновский оппозиционер уехал в Москву и выпал из региональной повестки. Как считает сам политик, поддержку в регионе он получил за счет партии.

— Мы боролись, не покупались, не продавались. Терпели, когда нас жестоко били, увольняли, давили, и до конца проводили свою позицию. Никто, кроме нас, в области не называл губернатора жуликом, не занимался открытой критикой и не проводил расследования [коррупции], — объясняет свою позицию Куринный.

Кампания против коммунистов велась действительно жесткая. То же большинство в Димитровграде КПРФ довольно быстро потеряла, и сейчас в думе от КПРФ всего 16 депутатов, а не 26. В конце 2019 года сразу семь депутатов гордумы города в один день подали заявления о выходе из фракции КПРФ, не называя конкретных причин. Еще троих из фракции исключили после обвинений в мошенничестве. В КПРФ считают, что без вмешательства администрации здесь не обошлось, хоть и Ольга Никитенко, на тот момент отвечавшая за внутреннюю политику, назвала эти заявления бредом.

Куда более масштабной оказалась кампания в ульяновскую гордуму в 2020 году. Перед днем голосования в Ульяновске появилось провокационное движение «Против всех». Во время кампании лидер движения Анна Карвалейру устраивала перформансы (к примеру, вышла к памятнику Карлу Марксу с плакатом «Чищу совесть» и предлагала всем желающим почистить обувь), а также позировала для агитационных плакатов с лозунгами «Все мы негры! Голосуй против всех», «Мы не рабы!» Для драматизма лицо мулатки Карвалейру на плакатах было намазано черной краской. Из-за провокационной агитации девушку даже обвинили в блэкфейсе (нанесение грима для карикатурного изображения чернокожих. — Ред.) и хотели снять с выборов, однако суд посчитал доводы обвинения неправомерными, потому что Анна Карвалейру сама является представителем африканской культуры, а слово «негры» в агитации носит социальный подтекст.

Не отставали и другие партии: «Коммунисты России» развешивали по городу баннеры со слоганом «Скумбрия полезнее курицы», отсылая к противостоянию лидера «КР» Максима Сурайкина и депутата Куринного, а активисты от КПРФ за несколько недель до единого дня голосования принесли к зданию областного правительства гроб с надписью «Выборы».

Как признаются политологи, за 11 дней голосования (досрочное голосование шло с 2 по 10 сентября, а следующие два дня были объявлены дополнительными днями голосования) «Единая Россия» одержала бы победу в любом случае. Однако КПРФ до выборов все равно сначала просто не допустили — большую часть кандидатов сняли судом. В знак протеста компартия организовала у Обелиска в центре города палаточный лагерь, который простоял 12 дней.

— Мы, конечно, почти всех кандидатов восстановили, но перед единым днем голосования, когда досрочное голосование уже вовсю шло. По радио, однако, продолжали говорить, что большинство наших кандидатов снято, хотя это было не так, — рассказывает депутат Заксобрания Ульяновской области Виталий Кузин.

— Там достаточно грамотно отработали технологи, по городу явка была 20% (чем явка ниже, тем труднее выиграть). За все дни голосования власть смогла мобилизовать своих, а наш избиратель на выборы не пришел. Произошло это по разным причинам: и грязная кампания, и время неудачное — картошку копать надо, — объясняет причину провала Куринный.

Как продолжает вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов, административное давление производили буквально на всех, кто позиционировал себя сторонником или членом КПРФ. В 2020 году была сильная обработка кандидатов в депутаты, многих практически заставляли отказываться баллотироваться через работодателей и другие рычаги вплоть до запугивания. Его слова подтверждает Дергунова:

по рассказу женщины, против КПРФ в течение года шла целенаправленная работа по запугиванию людей и поиску слабых мест у партии.

— Было увеличено количество мест в гордуме, чтобы было сложнее найти необходимое количество кандидатов, изменены округа для голосования. В бюллетенях запретили использовать аббревиатуру КПРФ. Создали несколько местных всяких общественных объединений, которые могли бы участвовать в выборах, чтобы эти голоса растащили и они не достались КПРФ, — подытоживает Дергунова.

Кроме того, коммунисты жалуются на травлю в СМИ и постоянную чернуху. Претензии вызывает один из популярных ульяновских ресурсов «73онлайн», основанный политтехнологом Эрнестом Старателевым (ему принадлежит сайт и на него зарегистрирован домен) и регулярно выпускающий про политиков нелестные статьи с заголовками а-ля «Поешьте волос с моей куртки. Депутат Гибатдинов доставлен в Сурскую больницу», «Ульяновские коммунисты ведут себя как животные» и т. д. При этом основатель издания такую намеренную политику отрицает.

— Они идиоты, и издание про них пишет правду. Дело в том, что КПРФ в Ульяновске представляет собой маргинальную организацию. Часть партии состоит просто из уличной, полукриминальной братвы, в лице того же Айрата Гибатдинова, который владелец похоронного и охранного бизнеса. Я считаю, что про них надо писать только правду, и неправду про них не писал никто, — утверждает Старателев.

При этом Старателев не отрицает, что движение «Против всех» было искусственным (занимался им больше советник Морозова Лев Павлючков, об этом писала «Медуза», признанная «СМИ-иноагентом»), однако говорит, что они проводили его по собственной инициативе — «для себя, для движухи».

— Сегодня значительная часть городских жителей вообще не ходят на выборы, потому что им это неинтересно и скучно. Существенный процент не готов голосовать за существующие партии, а те, кто ходит на выборы, готовы были бы проголосовать «против всех». Движение «Против всех» с известным культурным деятелем Анной Маркеш Карвалейру и журналисткой Дарьей Косариновой сделали это избирательную кампанию ярче, увлекательнее и до определенной степени повысили явку, — рассказывает политтехнолог.

Людей, которые считают, что эти методы могли сушить явку, Старателев называет идиотами.

Ежов уверен, что движение вообще не имело электорального веса и ни на что повлиять вообще не могло: «Ребята просто веселились».

С коммунистическим разменом

Долгое время основным требованием ульяновских коммунистов оставалось отправить Морозова в отставку (именно поэтому Константин Толкачев считает, что теперь с повесткой обкому будет сложно). После назначения врио губернатора борьба против КПРФ в регионе должна закончиться. По крайней мере, так считает Куринных.

— Между нами шло довольно жесткое противостояние, которое было основано не только на разных политических позициях, но и неприязни Морозова к представителям КПРФ. Сейчас этого, конечно, не будет, но это не отменяет наших заявленных позиций, — отмечает политик.

Среди требований, которые обозначает Куринных, есть «отстранение от власти многочисленных жуликов», сокращение чиновничьего аппарата, перераспределение бюджета в пользу социальных статей, отставка прокурора и некоторых других силовиков. Также в КПРФ заявляют, что жесткая борьба с коррупцией продолжиться вне зависимости от того, кто находится у власти.

Как и ожидалось, после назначения врио от партии Куринный сразу же отказался от губернаторских амбиций: «От одной партии два кандидата по закону не могут идти». Кроме того, источники «Ведомостей» недавно рассказали, что Алексея Куринного могут перевести из Госдумы еще дальше от региона и осенью отправить в Совет федерации. Номинировать его должен будет именно Русских.

В целом, новый врио с ожиданиями коммунистов пока тоже справляется. Несмотря на то что первые шаги чиновника вызывали недоумение (Ежов отмечает, что первым делом коммунист поставил свечку в храме и встретился с безумно непопулярным мэром Ульяновска Панчиным), после началась и работа с кадрами. На этой неделе врио губернатора уволил и. о. первого зампреда правительства региона Екатерину Убу и объявил выговор региональному Минздраву из-за ситуации с тестами на коронавирус, запаса которых, как оказалось, в регионе осталось на две недели.

Чуть раньше написала заявление «по собственному желанию» экс-заместитель губернатора по вопросам внутренней политики и зампред правительства Ольга Никитенко (именно ее на посту сменил «варяг» Костомаров). Свои посты также покинули начальник управления внутренней политики администрации главы региона Алексей Гадальшин и министр здравоохранения Виктор Мишарин. Еще одно увольнение произошло 28 апреля — должность покинул руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов, который работал с Морозовым все 16 лет.

— Если мы увидим до выборов одно-два громких коррупционных дела, Русских на пост губернатора на руках вынесут. Тут не нужны никакие пиарщики, никакие предвыборные технологии и прочее. Потому что люди по конкретным шагам будут судить и выражать свое доверие, — отмечает Васин.

При этом один вопрос остается открытым: что делать в регионе с «Единой Россией».

Как рассказывает Нина Дергунова, региональное отделение «Единой России» пока молчит. Перед ним стоит крайне сложная задача: как вести себя по отношению к губернатору от КПРФ? Нужно обеспечивать или нет победу «Единой России» на думских выборах? Кого выставлять на губернаторских выборах? Как вести агитацию?

— Логично, что если в область направили работать губернатором представителя КПРФ, то «Единой России» нужно, скорее всего, отказаться от выдвижения своего кандидата и заниматься выборами в Государственную думу. Ведь что же будет, если в области, которую отдали губернатору от КПРФ, победит «Единая Россия»? Пока никто не определился до конца, что делать. Дай бог, к июню, когда пройдут съезды политических партий, прояснится состав кандидатов на должность губернатора и в Государственную думу, — резюмирует Дергунова.

Дарья Козлова