Аббас призвал созвать СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал к проведению заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками, сообщило палестинское информационное агентство ВАФА.

«Я поручил нашему посланнику [в ООН Рияду Мансуру] инициировать созыв заседания Совбеза ООН для принятия соответствующих решений по Иерусалиму. Я призываю международное сообщество взять полную ответственность за то, чтобы была остановлена агрессия против нашего народа и против наших святынь», – приводит слова Аббаса ТАСС.

Помимо этого, как уточняет ВАФА, палестинский лидер поручил главе МИД Рияду аль-Малики призвать Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и Совет по правам человека «принять необходимые меры по защите Иерусалима», а также по защите «прав палестинцев и их святынь».

Ранее в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.

Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.