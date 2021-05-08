Представители РФ и Китая посадили в Пекине дерево дружбы

Представители РФ и Китая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Мероприятие прошло около художественной галереи «Цзиньтай» в пекинском парке Чаоян при поддержке Россотрудничества.

В церемонии приняли участие члены Ассоциации российских студентов в КНР и Федерации молодежи района Дунчэн (восток центральной части Пекина), а также представители старшего поколения – воспитанники Ивановского интернационального дома имени Стасовой и представители Ассоциации китайских ветеранов. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«В годы Второй мировой войны РФ и Китай стали главными полями сражений в Европе и Азии. <…> Единым фронтом наши страны и сейчас защищают итоги войны, бережно хранят память о Великой Победе, жертвенном подвиге солдат и мирных жителей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу, – подчеркнула в ходе мероприятия директор Российского культурного центра в Пекине Тамара Касьянова. – В этом году исполняется 20 лет российско-китайскому Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И я надеюсь, что молодое поколение, которое сегодня тоже участвует в акции, продолжит укреплять российско-китайские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии».

Организаторы мероприятия при выборе дерева решили высадить боярышник, олицетворяющий преемственность и солидарность. «И это дерево <…> станет символом памяти и единства мира, символом дружбы РФ и Китая. Пусть великие подвиги наших дедов и прадедов не будут забыты, пусть наша история продолжит развиваться только на страницах мирного времени», – уточнила Касьянова.

Выступая перед присутствовавшими, она также передала приветственное слово посла РФ в КНР Андрея Денисова. Участники почтили минутой молчания память героев Второй мировой войны и возложили цветы к памятнику «Советский Сокол», созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем.

Напомним, 23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.