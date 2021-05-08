 

Полицейский напал на оператора Ruptly в ходе беспорядков в Иерусалиме

08.05.2021, 7:12, Новости дня
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Израильский полицейский напал на оператора Ruptly, снимавшего кадры беспорядков у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщил руководитель RT DE и Ruptly.

На прикрепленном к сообщению в Telegram видео слышно, как силовик грозит сломать камеру оператора. Судя по кадрам, полицейский наносит удар и выбивает камеру из рук журналиста, передает РИА «Новости».

«Наш коллега ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений», – добавляется в сообщении.

Волнения в пятницу вечером вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима – возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. В результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал созвать заседание СБ ООН по ситуации в Восточном Иерусалиме в связи с продолжающимися стычками между палестинцами и израильскими силовиками. Ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.

Напомним, в январе президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века», подчеркнув, что «Иерусалим не продается». Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предлагаемой Вашингтоном «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.

В декабре 2017 года Дональд Трамп (на тот момент президент США) объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе в город американского посольства. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.



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