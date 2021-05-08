Скандалы: Леониду Костроме откатили «куклой»

Задержанный по обвинению в получении взятки бывший замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы и его сообщники вымогали взятку около 27 млн рублей

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Леонида Костромы, до недавнего времени являвшегося заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, а также двух его предполагаемых сообщников. По версии следствия, все трое вымогали откаты у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» за заключенные ранее контракты.

Получив более 16 млн руб., чиновники не успокоились, потребовав еще пять, но вместо денег под контролем ФСБ получили бумажную «куклу». Защита господина Костромы обжаловала его арест.

Уголовное дело в отношении 40-летнего Леонида Костромы — бывшего заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, а в прошлом директора специализированной организации по привлечению инвестиций, продвижению и реализации приоритетных для столицы проектов «Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») было возбуждено вторым управлением по расследованию особо важных дел против государственной власти и сфере экономики столичного ГСУ СКР 14 апреля этого года. Вместе с господином Костромой его фигурантами стали заместитель директора ГБУ «ГАУИ» 54-летний Дмитрий Рославцев и начальник организационно-планового отдела ГБУ 49-летний Михаил Самылов. Всем троим следователь инкриминировал ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как было установлено в ходе предварительного следствия, все трое в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года, используя должностное положение, вошли в преступный сговор, направленный на получение взяток у гендиректора ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» Светланы Плиевой. Дело в том, что в конце 2020 года между департаментом экономической политики в лице Леонида Костромы и госпожой Плиевой было заключено два контракта на оказание услуг по информационно-аналитическому и организационному сопровождению инвестиционной деятельности в течение всего 2020 года, стоимостью 49,4 млн руб. и 31,8 млн руб.

По версии следствия, взятку чиновники рассчитывали получить за оказание содействия предпринимательнице в подписании членами приемной комиссии, в которую входили господа Кострома, Рославцев и Самылов, актов сдачи-приемки работ по договорам и их оплаты ГБУ «ГАУИ», а также за заключение договоров с теми организациями, которых в дальнейшем будет рекомендовать госпожа Плиева.

Следствие установило, что с февраля 2020 года по конец марта 2021 года господа Рославцев и Самылов неоднократно в ходе встреч с предпринимательницей в своем офисе на Новом Арбате,11, требовали от нее за первый контракт 21 млн руб., а за второй еще 5,7 млн руб.

Женщина согласилась, и с февраля 2020 по март 2021 год передала в офисе на Новом Арбате Михаилу Самылову и Дмитрию Рославцеву в общей сложности 16,6 млн руб. Однако требование чиновников доплатить недостающую сумму вынудило гендиректора «Международного агентства конгрессного обслуживания» Светлану Плиеву обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве, и поэтому весь дальнейший переговорный процесс о передаче денег чиновникам уже проходил под контролем оперативников УФСБ по Москве и Московской области.

Договорившись об очередной встрече, женщина появилась в помещении ГБУ «ГАУИ» 13 апреля, где передала господам Самылову и Рославцеву пакет с деньгами, которые, как потом выяснилось, были обработаны спецсоставом.

Настоящих денег в нем, правда, оказалось всего 50 тыс. руб., а еще 5,7 млн руб. имитировала бумажная «кукла».

Задержанные в ходе оперативного эксперимента чиновники сразу же признали вину, согласившись сотрудничать с ФСБ. Под контролем чекистов один из них связался с господином Костромой, сообщив о получении денег от госпожи Плиевой. Приехавшего за своей частью отката Леонида Кострому также задержали с поличным.

В связи с тем, что господа Самылов и Рославцев полностью признали свою вину, изобличили в преступлении не только себя, но и Леонида Кострому, следствие ходатайствовало перед Пресненским райсудом о домашнем аресте для них, и суд пошел ему навстречу.

В свою очередь господин Кострома после задержания отказался от дачи каких-либо показаний, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Исходя из этого, следствие просило суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следствие убедило суд, что, находясь на свободе, обвиняемый в особо тяжком преступлении Леонид Кострома может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, а кроме того, оказать давление на свидетеля обвинения с тем, чтобы та изменила свои показания. В результате чиновник был отправлен Пресненским судом в СИЗО, где он будет находиться как минимум до 14 июня.

Следует отметить, что господин Кострома и его адвокаты как с обвинением, так и с мерой пресечения не согласились, обжаловав их в суде. Сами защитники от комментариев воздержались, но, по некоторым данным, они полагают, что чиновника решили подставить его бывшие подчиненные, замешанные в коррупционной истории. Мосгорсуд рассмотрение жалобы пока не назначил.

Юрий Сенаторов