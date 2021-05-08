США присоединились к борьбе с экстремизмом в интернете

Власти США решили присоединиться к международной инициативе «Призыв Крайстчерча», направленной на борьбу с распространением террористического и экстремистского контента в интернете, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Для США является важным приоритетом противодействие использованию интернета террористами и настроенными на насилие экстремистами для радикализации и вербовки [сторонников]. <…> США приветствуют формулировки «Призыва Крайстчерча», подчеркивающие важность соблюдения прав человека и верховенства закона <…>. Присоединяясь к «Призыву Крайстчерча», США не будут предпринимать шагов, которые нарушали бы свободу слова или ассоциаций, гарантируемые 1-й поправкой к Конституции США», – приводит текст заявления ТАСС.

Как отметила Псаки, «США с нетерпением ждут возможности принять участие» в виртуальной встрече участников инициативы 14 мая.

В мае 2019 года 26 представителей государств и крупнейших мировых интернет-провайдеров подписали в Париже соглашение о присоединении к «Призыву Крайстчерча». Инициаторами выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В число присоединившихся, в частности, вошли представители Facebook и принадлежащих ему WhatsApp и Instagram, а также руководство Google и принадлежащей ему платформы YouTube. Технологические компании обязались немедленно изымать на постоянной основе поступающую им на серверы информацию террористического содержания. К настоящему моменту к инициативе присоединились в общей сложности около 50 стран, Европейская комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также десять технологических компаний.

Свое название «Призыв Крайстчерча» получил в честь одноименного новозеландского города, где в марте 2019 года произошел теракт. В результате нападения на две мечети тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие террористы транслировали происходящее в Сети. Перед этим опубликовали националистический манифест. Суд приговорил австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в Крайстчерче, к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.