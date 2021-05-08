Мнение: Неудачный момент

Как это обычно и происходит, намечающийся развал российского присутствия в Средней Азии, что высветил киргизо-таджикский конфликт, происходит в самое неблагоприятное время.

Американцы уходят из Афганистана, что наша пропаганда просто на рефлексах выдает за провал их политики. Что, конечно, полная чушь. Вообще, как бы ни парадоксально это ни звучало, все без исключения завоеватели в Афганистане приходили и уходили оттуда с победой. Во всяком случае в новейшее время. Внешне могло всё выглядеть иначе, но в реальности всегда и все свои задачи там решали практически на сто процентов. Уходя, сажали «своих» сукиных сынов и имели возможность при желании поддерживать выгодный для них статус-кво любое по продолжительности время. Включая, кстати, и Советский Союз. Который оставил после себя Наджиба. При продолжении помощи Наджиб держался уверенно и без каких-либо фатальных проблем любое время. Может, и до сегодняшнего дня досидел бы. Дустум вон как-то ничего, держит свою территорию.

Американцы уходят, оставляя после себя Талибан. Формально, конечно, раздаются уверения в полнейшем сочувствии официальному Кабулу, но это никого не обманывает и не впечатляет. Параллельно с уверениями сдаются ключевые территории, и к примеру, прямо сейчас Талибан контролирует Баглан и Пули-Хумри, а это, на секундочку, ровно за 50 км до таджикской границы.

И вот как раз в этот самый момент Кремль проваливается в Средней Азии, в которой немедленно начинается лихорадочный поиск внешних спонсоров, так как рассчитывать на слабеющего на глазах бывшего (уже практически бывшего) патрона, которым руководит не совсем вменяемый каудильо, дурных нет. Единственным утешением для среднеазиатских республик может служить тот факт, что Талибан — это все-таки Аль-Кайеда. То есть, классическое национально-освободительное движение, ставящее целью строительство конкретного национального государства Эмират Афганистан. Будь на его месте ИГИЛ с его идеей отказа от национальных границ, ситуация приняла бы совершенно катастрофический поворот.

Но и в текущем сценарии хорошего мало. Талибан воспринимается в Афганистане как гораздо более привлекательная сила, чем предельно коррумпированный и абсолютно коллаборационистский официальный Кабул. При этом сила договороспособная — при всех крайне непростых отношениях в предыдущую итерацию с узбекской и таджикской общинами талибы находили и точки соприкосновения, и балансы интересов.

Однако возникновение жестко-клерикального Эмирата Афганистан опасно для среднеазиатских режимов не столько возможной гипотетической агрессией Талибана в направлении севера, а его привлекательностью для собственного населения. Вообще, победа любого национально-освободительного движения всегда создает волну афтешоков на соседних территориях. А вот там-то как раз есть где колебать почву: все без исключения среднеазиатские режимы держатся исключительно на силе и насилии, несправедливости, коррупции, обрыве перспектив и сползающей бесконечной деградации. В таких условиях победа талибов может спровоцировать среднеазиатскую Весну по аналогии с Арабской. А если учесть, что через Талибан и через ИГИЛ прошло никак не меньше 40-50 тысяч жителей этого региона (пусть из числа активных можно исключить даже половину от этого количества), то угроза выглядит явно нешуточной.

И теперь уже режимы среднеазиатских республик входят в сюжет Наджибуллы — они, возможно, продержатся. И даже долго. Но только при условии внешней помощи. А кто ее окажет — тот и будет царем горы в этих локациях.

Тут и возникает проблема: ровно в этот момент Кремль практически поднимает лапки. У него уже нет ресурса держать это направление. Он откатывается на материнскую территорию, что само по себе означает крах любой империи, даже такой ублюдочной, которую пытался выстроить один босяк из лиговского ГОПа. И теперь возникает совершенно иная обстановка на самом, пожалуй рискованном для России направлении.

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