Закон обратной силы

Наш представительный орган лишает нас представительства в нем и не оставляет иного выхода, кроме как на улицы.

Длинные майские выходные, объявленные президентом, не для Думы — она возделывает собственный огород, с которого рассчитывает собрать урожай голосов по осени. 4 мая тут зарегистрирован внесенный восемью депутатами законопроект, направленный «на совершенствование законодательства о выборах».

Вероятно, Дума решила устроить забег с Мосгорсудом, который еще не успел объявить экстремистскими организациями движение штабов Навального и его уже признанные «иностранными агентами» фонды.

Решение суда будет вынесено в мае, юристы Навального его обжалуют, это волынка, высшие инстанции подтвердят его в лучшем случае в июне, а к этому моменту законопроект уже пройдет Думу и Совет Федерации, получит подпись президента и вступит в силу «со дня опубликования».

Задача вполне решаемая, тем более что проект короткий, как стишок. По нему в сентябрьских выборах в Думу не смогут принять участие те, кто был так или иначе причастен «к деятельности общественного или религиозного объединения, или организации, в отношении которых в законную силу вступило решение суда о ликвидации или запрете по основаниям, предусмотренным ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности» либо ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Лидеры этих нехороших организаций — как то: учредители, члены коллегиальных органов, руководители и их замы, руководители структурных подразделений и их замы — будут лишены права баллотироваться в Думу на пять лет со дня вступления в силу соответствующего решения суда, а рядовые члены, сотрудники и «иные причастные лица» — на три года. «Иная причастность» может подразумевать что угодно, вплоть до репостов и денежных пожертвований, она будет просвечиваться (территориальными избирательными комиссиями при регистрации кандидатов на выборы) на глубину до года, а в отношении «руководителей» — до трех лет.

Крючкотворы вроде собиравшейся в Думу юриста Любови Соболь увидят здесь придание закону обратной силы, но избиркомы, обычные суды, а затем и Конституционный суд РФ им разъяснят, что нет — ведь ограничение права быть избранным в Думу вводится не в качестве дополнительного наказания к соответствующим статьям УК, но, как указывается в пояснительной записке к проекту, речь идет просто о плановом «совершенствовании законодательства о выборах».

До полного его совершенства Думе остается один шажок: лишить неблагонадежных жителей (всех так или иначе к чему-нибудь «причастных») их права участвовать в выборах.

Фото: РИА Новости

Например, можно ввести отрицательный образовательный ценз: кто больно умный, лишается права голоса.

Собственно, по факту это уже произошло: активное избирательное право, как и сами выборы, бессмысленно, если значительной части избирателей просто не за кого голосовать — в списках депутатов не будет тех, кого они хотели бы там видеть. Миллионам российских жителей (посчитайте сами, исходя из рейтинга «ЕР»), лишенным законного представительства в Думе, не остается иных способов презентовать себя и выразить свое мнение, кроме как выходить на улицы, пополняя ряды «причастных к экстремизму», а то и к «терроризму». Круг замкнулся, и окончательно его замкнут — наручниками — «суды и правоохранительные органы».

Леонид Никитинский

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