 

Fox – Белый дом изменил стенограмму, чтобы «смягчить» фразу о вступлении Украины в НАТО

08.05.2021, 5:22, Новости дня
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Белый дом внёс правку в ответ его представительницы о потенциальном принятии Украины в Североатлантический альянс, пишет Fox News. По мнению телеканала, в администрации Байдена сочли заявление чиновницы чрезмерным и поэтому решили его «приглушить».


Reuters

Белый дом, похоже, решил «приглушить» заявление о возможном вступлении Украины в НАТО. По крайней мере об этом свидетельствует изменение в стенограмме, которое ведомство внесло после обсуждения этого вопроса, пишет Fox News.    

Накануне корреспондент CBS News Radio Стивен Портной поинтересовался у первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поддерживает ли администрация Джо Байдена идею принятия Украины в Североатлантический альянс. На что она ответила утвердительно.

«Я заявляю: Укр-да. Да, — подчеркнула чиновница. — Как я говорила, администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они будут готовы и смогут выполнить свои обязательства».

«То есть они должны выполнять обязательства и обязанности, связанные с членством. Кроме того, им необходимо вносить вклад в обеспечение безопасности в севроатлантическом регионе», — добавила Жан-Пьер.

Однако, по словам Fox News, часть реплики Жан-Пьер, в которой она говорила «Укр-да», оказалась вычеркнута из официальной стенограммы Белого дома. «Этот ответ был кем-то отредактирован», — написал в Twitter репортёр New York Post Стивен Нельсон, который первым обратил внимание на этот факт.

Interesting update: WH edits transcript to walk back support for Ukraine joining NATO

Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre told @stevenportnoy on AF1 that ‘yeah’ Biden WH backs Ukraine joining NATO

That answer got a copy-edit from someone https://t.co/ijTDVVqAqX pic.twitter.com/Cn6V9KCCte

— Steven Nelson (@stevennelson10) May 6, 2021

Источник сообщил Fox News, что редакция стенограммы не имела ничего общего с политикой администрации в отношении Украины. По словам собеседника телеканала, позиция Белого дома в этом вопросе не претерпела изменений.



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