 

SRF – новые учения НАТО отрабатывают вторжение на оккупированную противником территорию

08.05.2021, 5:22, Новости дня
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Новые европейские учения НАТО Defender 21 направлены на отработку вторжения на занятую условным противником территорию, пишет SRF. Издание отмечает, что в РФ эти манёвры сочли «провокацией»: в НАТО же подчёркивают, что учения носят оборонительный характер.


Reuters

На бумаге и с учётом общего количества вооружений, НАТО является с отрывом самым сильным военным альянсом мира, пишет SRF. В последние несколько лет площадкой для отработки взаимодействия военных НАТО был Афганистан: однако задачи, выполнявшиеся там, далеки от основной задачи альянса — обороны Европы.

Между тем, после присоединения к РФ Крыма эта задача снова стала первоочерёдной, пишет издание. При этом в её реализации НАТО испытывает ряд трудностей, отмечает SRF. К примеру, альянсу не хватает мощностей для быстрой переброски большого количества войск в Восточную Европу. Кроме того, НАТО не имеет достаточных сил для транспортировки по воздуху, а также не самые высокие показатели по скорости реакции. Все эти факторы вызывают сомнения в том, что НАТО сможет в экстренном случае защитить страны Прибалтики или же отбить их после гипотетического российского вторжения.

Именно такой сценарий отрабатывают в рамках новых учений НАТО Defender 21, пишет SRF. По словам верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, на манёврах отрабатывается вторжение всех родов войск в район, оккупированный силами условного противника. Учения, как обычно, названы «оборонительными» однако они, естественно, подразумевают как минимум наличие контратакующих действий.

В Москве манёвры НАТО охарактеризовали как «провокацию», пишет SRF. Ещё жёстче отреагировали симпатизирующие РФ круги в Европе, в том числе, и в Германии. При этом на учениях НАТО присутствуют наблюдатели из всех стран ОБСЕ — включая Россию, отмечает издание.

Как пишет SRF, даже если Defender 21 отрабатывает вторжение на оккупированную территорию, сложно представить, что НАТО действительно готовиться отбить Крым у России. Подобная операция в рамках помощи стране, не входящей в НАТО, не имеет никаких шансов на политическое одобрение, в том числе, и в США. Как следствие, связанные с Defender 21 надежды Украины и опасения РФ преувеличены, пишет издание. Обоюдные обвинения сторон связаны, в первую очередь, с огромным недоверием. 



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