Компания Amazon предлагает майнить криптовалюту Chia в ее облачном сервисе

Гигант интернет-торговли Amazon открывает для себя новые перспективы. В данном случае заработать хотят на майнерах. Крупнейшая торговая площадка предлагает добывать популярную ныне криптовалюту Chia на ее облачном сервисе.

Amazon Web Services действительно пригоден для этой работы, говорят эксперты. Американский ресурс решил протестировать свою идею на китайском рынке.

Для этого Amazon разместил страницу, текст на которой написан на упрощенном китайском языке. Если дело пойдет, не исключено, что американцы распространят новые сервис в глобальном масштабе, считают аналитики. Напомним, что в связи с дефицитом видеокарт майнеры в последнее время ищут новые способы добывать криптовалюты.