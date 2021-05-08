Стало известно, в чем опасность старых смартфонов

Специалист по кибербезопасности Сергей Кузьменко из Роскачества не советует слишком долго использовать устаревшие смартфоны. Как обычная «звонилка» они, конечно же, годятся. Но полноценно исполнять роль смартфона уже не могут.

Дело даже не в том, что после отключения от поддержки разработчиком могут исчезнуть некоторые функции, говорят специалист. Устаревшие гаджеты становятся легкой добычей для киберпреступников. Их успешно атакуют даже начинающие хакеры.

Поэтому вести на них личную переписку, хранить какие-то важные данные, а тем более, использовать банковские приложения просто опасно. Можно понять, что люди привыкают к своим мобилкам и не хотят их менять на новые, пока те нормально работать. Но жизнь требует от нас порой принятия радикальных решений.