Мнение: Об одной интересной кнопке

Познавательная информация для граждан иностранных государств читающих "Рупор Тоталитарной Пропаганды".

Как правильно начать сотрудничество со Службой Внешней Разведки РФ.

Об одной интересной кнопке

У Службы внешней разведки есть сайт, как, впрочем, у всех федеральных ведомств. Вот он http://svr.gov.ru/ Это теперь положено так, по закону получено. А на этом сайте есть одна замечательная кнопка. В самом низу. Report Information («сообщить информацию» Эта единственная кнопка на главной странице сайта, название которой написано на английском языке. Вот что об этой кнопке пишет телеграм-канал "ИнформБюро-ЮФО" https://t.me/informburo_sfd Далее будет цитата с этого телеграм-канала. Цитата длинная, ибо она того стоит.

СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СВЯЗИ

На сайте Службы внешней разведки Российской Федерации расположена неприметная ссылка (http://svr.gov.ru/upload/iblock/0a4/manual.htm) – Report Information («сообщить информацию»), это единственная фраза на английском языке на главной странице сайта.

Ссылка ведет на инструкцию по отправке обращения в «виртуальную приемную» СВР, расположенную в даркнете («теневом интернете»).

Dear visitor!

Уважаемый посетитель!

If you are outside Russia and have important information regarding urgent threats to the security of the Russian Federation, you can safely and anonymously share it with us via the virtual reception system (VRS) of the SVR over the TOR network. Our onion-address is:

Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации, то можете направить её нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приёмную Службы в сети TOR по адресу:

svrgovru24yd42e6mmrnohzs37hb35yqeulvmvkc76e3drb75gs4qrid.onion

Сайты в доменной зоне .onion не доступны через обычные браузеры и не индексируются популярными поисковиками.

Это первая приемная в даркнете среди всех европейских разведывательных ведомств.

Приемная предназначена для тех, кто «находится за пределами России и располагает важной информацией об угрозах безопасности Российской Федерации».

Отправить информацию предлагается «безопасным и анонимным способом» по «простой инструкции»: сначала скачать браузер Tor (https://www.torproject.org/) или операционную систему Tails (https://tails.boum.org/) (можно даже на флешку).

Эти решения зашифровывают интернет-трафик и пропускают его по трем случайным узлам, которые могут быть расположены в любой точке мира.

Далее посетителю предлагается зайти на сайт приемной в зоне .onion, ввести проверочный код (чтобы исключить обращения ботов – программ, имитирующих действия людей) и скопировать пять случайных слов на английском языке: они будут проверочной фразой для дальнейшего взаимодействия со спецслужбой.

Вслед за этим открывается форма для отправки файлов общим объемом не более 15 мегабайт и текста практически любой длины.

Виртуальная приемная, в случае успеха, проинформирует отправителя фразами на английском, перевод которых: «Успех! Спасибо, что отправили нам эту информацию. Пожалуйста, проверьте ответы позже» (для этого и нужна проверочная фраза).

Для дополнительной защиты СВР России предлагает зашифровать письмо с помощью PGP: эта система (от английского Pretty Good Privacy – «достаточно хорошая приватность») превращает обычный текст в хаотический набор символов.

Третьи лица не могут прочитать переписку, даже имея к ней доступ.

Легитимный адресат – в данном случае Служба внешней разведки Российской Федерации, – напротив, сможет расшифровать письмо с помощью своего криптографического ключа.

В материалах Агентства национальной безопасности США, опубликованных его бывшим сотрудником Эдвардом Сноуденом в 2014 году, утверждалось, что зашифрованные с помощью PGP письма неуязвимы.

Если вы находитесь во враждебной среде и опасаетесь за свою безопасность, то не используйте для выхода в сеть и поддержания с нами связи смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства, ассоциированные с Вами или Вашими знакомыми.

Соотносите значимость передаваемой Вами информации с принимаемыми мерами по обеспечению своей безопасности!

If you are in hostile environment and/or have reasons to worry about your security, do not use a device (smartphone, computer) registered to you or associated in any way with you or people from your personal settings for network access.

Relate the importance of information you want to send us with the security measures you are taking to protect yourself!

Пожалуйста, не отправляйте через этот канал информацию, касающуюся запросов СМИ, пресс-релизов, архивных исследований и других подобных вопросов.

Please do not send information concerning media inquiries, press releases, archival research and other similar issues through this channel.

Не знаю, как вам, дорогой читатели, а у меня прочтение о подобном вызывает бесконечное чувство уважения и радости! Уважения к Службе и людям, которые могли создать подобное. Радости, что несмотря на все пертурбации, реформирования, и откровенные издевательства по отношению к нашим спецслужбам, которые произошли после развала СССР, они сохранили профессионалов, могущих на равных бодаться с ведущими разведками и контрразведками мира.

Так же можно выразить надежду, что о существовании подобной кнопки узнает как можно больше тех, кто захочет ею воспользоваться. Дерзайте, наши иностранные друзья! В конце концов у Кима Филби и Джоржа Блейка таких возможностей не было!

Всем успешной отправки с не ассоциированных с вами устройств.

