Беременная жена Дацика остановила бой мужа

Жена бойца ММА Вячеслав Дацика прервала его бой с соперником Гаджи Наврузовым, который выступает в кулачных боях Top Dog FC. Супруга спортсмена Виктория выбежала на ринг после нокдауна мужа.

Видео инцидента Дацик опубликовал в Instagram. Виктория выбежала на ринг в конце первого раунда, когда Дацик пропустил несколько тяжелых ударов и был отправлен в нокдаун. Спортсмен рухнул на канаты и поднялся. В этот момент его беременная жена выбежала на ринг и остановила бой. На кадрах слышно, как супруга зовет его домой.

«Друг! Давай закончим наш поединок. Никакого неуважения. Чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», – обратился Дацик к Наврузову в соцсети.

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Публикация от спортсмен (@datsik_official)

В октябре 2020 года сообщалось, что суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении, в ноябре он вышел из колонии.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.