 

Россия призвала спасти детей из лагеря беженцев «Эль-Холь» в Сирии

08.05.2021, 4:30, Новости дня
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Международное сообщество должно спасти жизни и вернуть домой несколько десятков тысяч детей из расположенного в Сирии лагеря беженцев «Эль-Холь», сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Как отметил высокопоставленный российский дипломат, по данным ООН, в лагере беженцев «Эль-Холь» на территории Сирии находятся более 31 тыс. детей, при этом там зафиксировано уже более 6 тыс. летальных исходов вследствие заражения коронавирусом, передает ТАСС.

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей. Позвольте напомнить, что в соответствии с международным правом, включая Конвенцию о правах ребенка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги с тем, чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства. Государства должны взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей и обеспечение их безопасного возвращения домой», – сказал Кузьмин, выступая на открытой видеоконференции Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по теме «Влияние пандемии COVID-19 на нарушения, совершаемые в отношении детей в условиях вооруженного конфликта».

Он добавил, что власти РФ активно занимаются возвращением на родину несовершеннолетних соотечественников из государств, находящихся в состоянии вооруженных конфликтов, в том числе детей, которые сами были завербованы террористами, а также тех, чьи родители перешли на сторону радикалов. «Несмотря на ограничения и дополнительные трудности, вызванные распространением COVID-19, за последний год из Ближневосточного региона домой вернулись 145 несовершеннолетних граждан России. В целом же с 2017 года на родину были возвращены 274 ребенка в возрасте от двух до 16 лет, из них 122 прибыли из Ирака и 152 – из Сирии», – продолжил Кузьмин.

«Когда мы говорим о детях, у нас нет права политизировать повестку дня, а также нет права делить детей на своих и чужих, на тех, чьи родители хорошие, и тех, чьи – плохие, тех, кто живет на контролируемых правительством сирийских территориях под действием односторонних санкций, и других молодых сирийцев. Нам необходимо делать больше для защиты детей, намного больше», – резюмировал он.

В марте РФ и Сирия заявили о фактической утрате контроля над лагерем «Эль-Холь» в провинции Хасеке со стороны курдских властей при одновременном усилении влияния на местах запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».В ноябре 2020 года РФ и Сирия обвинили США в подготовке боевиков из числа заключенных лагеря «Эль-Холь».



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