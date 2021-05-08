 

MSNBC – сенатор Грэм заявил, что Республиканская партия не может расти и идти вперёд без Трампа

08.05.2021, 4:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский сенатор Линдси Грэм в интервью Fox News заявил, что, по его мнению, Республиканская партия не может идти вперёд и расти без Дональда Трампа. Профессор Государственного университета Моргана Джейсон Джонсон, комментируя это заявление каналу MSNBC, сравнил политика с «R’n’B певцом из 90-х».

Джейсон, я о вас не забыл.

ДЖЕЙСОН ДЖОНСОН, профессор Государственного университета Моргана: Да.

У меня есть кое-что для вас. Прошу любить и жаловать — Линдси Грэм, который пообщался сегодня с Fox News.

ЛИНДСИ ГРЭМ, американский сенатор: Я бы просто заявил моим коллегам-республиканцам: можем ли мы двигаться вперёд без президента Трампа? Ответ — нет. Мне всегда нравилась Лиз Чейни. Однако она решила, что Республиканская партия не может расти с президентом Трампом. А я пришёл к выводу, что мы не можем расти без него.

Они не могут продолжать без него. Они не могут расти без него. Джейсон, что вы на это скажете?

ДЖЕЙСОН ДЖОНСОН: Ну, он звучит как R’n’B певец из 90-х: «я не могу жить без тебя, не могу представить будущее без тебя». И, как всегда, Линдси Грэм в плане политического постоянства подобен флюгеру.

Однако существует вот какая проблема. Если вы не можете двигаться дальше без Трампа и если вы сердцем так чувствуете, то это хорошо. Но он не будет участвовать в выборах. Дональд Трамп не будет участвовать в выборах 2022 года. Так что если вы превращаете его в самую влиятельную фигуру в партии, в катализатор, в мотиватор, то тут возникает проблема.

Брайан, я постоянно думаю вот о чём — о цифре 79 тысяч. 79 тысяч жителей Джорджии, которые не голосовали на выборах 2020 года, пришли и проголосовали на специальных выборах, состоявшихся ранее в этом году. И демократы получили двух сенаторов в штате, в котором, как казалось, это было невозможно.

И это произошло по той причине, что у нас есть люди, которые не просто верят в ценность голосования, а убеждены в том, что прикладывать подобное дополнительное усилие после выборов того стоит.

Именно с этой проблемой столкнутся республиканцы при схожем соперничестве, когда нет явного лидера гонки. Как вы собираетесь убеждать людей в том, что им стоит тратить на это своё время?

У демократов такой проблемы не возникнет. Им просто придётся столкнуться с оказываемым на их электорат давлением. Линдси Грэм, возможно, по сути прав. Но если Дональд Трамп не участвует в выборах, то вам нужно иметь нечто, дающее людям стимул. А если этого у вас нет, то вы будете терять места, за которые в ином случае вы могли бы побороться.

Дата выхода в эфир 07 мая 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Концентрация российских войск у границы с Украиной сейчас гораздо меньше, чем была в 2014 году – Турчинов

27.07 / Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве

06.05 / ЦИК отказался регистрировать Вирастюка нардепом, на Донбассе обстреляли больницу. Главное за день

21.10 / Эксперт оценил шансы продления СНВ-3 до президентских выборов в США

26.09 / Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

13.04 / Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли

29.09 / Байден обнародовал свои налоговые декларации в преддверии первых дебатов с Трампом

22.08 / Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

06.07 / Пытки, давление, угрозы. ООН опубликовала доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму

10.11 / Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть постановление о локдауне в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика