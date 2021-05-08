 

Ученые исследовали поведение черепах в Саргассовом море

08.05.2021, 4:22, Новости дня
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Для молодых морских черепах Саргассово море, которое, напомним, находится в районе Бермудского треугольника, – это очень важное место. Именно сюда молодые особи приплывают целыми стаями.

Оказывается, именно здесь эти существа проводят свое детство и отрочество. Ранее ученые не могли понять, куда черепахи деваются после того, как вылупятся из яиц. Оказывается, они плывут в свой «пионерский лагерь» на Саргассовом море, где происходит период подготовки к взрослой жизни.

Только потом, достаточно окрепнув, они плывут через океан к берегам Флориды, говорят ученые. При этом они используют силу океанского течения. Почему именно у черепах заведен такой порядок, пока остается загадкой.



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