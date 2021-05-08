 

Ученые обнаружили способность лучей света менять направление и скорость

08.05.2021, 4:22, Новости дня
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Как сообщили представители университета Осаки, им удалось заставить лучи света менять направление движения и даже скорость. Ученые говорят, что им удалось открыть новую вариацию лучей, которая в корне меняет представление науки о природе света.

Свои исследования специалисты проводили, используя особую систему линз и диафрагм. В результате им удалось контролировать направление и темпы движения центра интенсивности света.

В какой-то прекрасный момент самая яркая часть луча даже развернулась и начала двигаться в обратном направлении, утверждают ученые. Кроме того, они смогли добиться возвратно-поступательных движений в одну и другую сторону с разной скоростью. Никогда ранее не удавалось достичь такого эффекта.  



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