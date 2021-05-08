 

Власти Египта смягчили ограничения по коронавирусу для некоторых курортных зон

08.05.2021, 3:36, Новости дня
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Зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа властями Египта на жесткие ограничения на работу общественных мест, пояснили в министерстве туризма и древностей страны.

«Указ премьер-министра Мустафы Мадбули от 5 мая 2021 года, регулирующий коммерческие и развлекательные мероприятия в Египте в последние дни месяца поста рамадан и на время праздника розговенья Ид аль-Фитр с шестого по 21 мая 2021 года, не распространяется на пляжи, кафе и рестораны в отелях по всей стране. Исключение было сделано для туристов, число которых растет с начала 2021 года, особенно на Южном Синае и в провинции Красное море», – цитирует ТАСС министра Халеда аль-Анани.

При этом курортные зоны обязаны соблюдать все профилактические меры безопасности, включая ношение масок и обязательную дезинфекцию.

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом.

Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки,

Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы.

23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.



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