 

Американский регулятор обвинил производителей в умышленном усложнении конструкции электронных устройств

08.05.2021, 3:28, Новости дня
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Серьезные обвинения против производителей электроники прозвучали в Федеральной торговой комиссии США (FTC). Специалисты данной организации считают, что гиганты индустрии умышленно усложняют конструкции новых гаджетов, чтобы получить монопольные преимущества на рынке.

Дошло до того, что пользователь не может самостоятельно даже вынуть аккумулятор из смартфона, чего не было никогда ранее. Так как конструкция очень сложная, по любому поводу людям нужно обращаться в фирменный сервисный центр.

При этом с рынка вытесняют представителей малого и среднего бизнеса, которые не отчисляют часть своей прибыли производителям брендовой продукции. Такое поведение крупных компаний можно квалифицировать как антиконкурентный монопольный сговор, считают эксперты.



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