 

Диетологи рассказали, чем грозит отказ от завтрака

08.05.2021, 3:28, Новости дня
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По мнению ученых, отказ от завтрака приводит к появлению проблем с сердечно-сосудистой системой. Поэтому по утрам нужно принимать хотя бы немного пищи, говорят ученые.

Результаты исследования, проведенного по данному вопросу, опубликованы в журнале Clinical Nutrition. В частности, автор статьи утверждает, что группа ученых проанализировала данные о 221 тыс. человек прежде, чем прийти к такому выводу.

Риск появления серьезных заболеваний увеличивается на 22%, если вы по утрам выходите из дому натощак, отмечают ученые. Переедать после сна, конечно же, также не стоит. Однако легкий завтрак все-таки нужен нашим организмам. Впрочем, режим питания всегда нужно разрабатывать индивидуально.



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