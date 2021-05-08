 

Мнение: Лукашенко примерил образ Моськи

08.05.2021, 2:52, Разное
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Лукашенко назвал американцев и европейцев мерзавцами….

А еще пообещал провести в Беларуси досрочные президентские выборы, если такие же выборы проведут в США.

В общем, ничего нового. Мудрый Иван Крылов еще в 1808 году описал поведенчскую модель Лукашенко:

…Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"

Но мне другое интересно. Проводить выборы, как в России, а кивать на США – это, как минимум странно. Не говоря уж о том, что Байден не цепляется за президентское кресло посиневшими руками, ни у него, ни у любого американского политика в самых буйных фантазиях даже мысли не возникнет править страной 27 лет. А именно столько правит Лукашенко… Лукашенко  было бы логичнее привести пример России. Мол, если Путин сложит президентские полномочия и обьявит  досрочные выборы, я тоже уйду…   Но Лукашенко этого не сказал.  И  не скажет? Никогда?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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