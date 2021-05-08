Мнение: Лукашенко примерил образ Моськи

Лукашенко назвал американцев и европейцев мерзавцами….

А еще пообещал провести в Беларуси досрочные президентские выборы, если такие же выборы проведут в США.

В общем, ничего нового. Мудрый Иван Крылов еще в 1808 году описал поведенчскую модель Лукашенко:

…Пускай же говорят собаки:

"Ай, Моська! знать она сильна,

Что лает на Слона!"

Но мне другое интересно. Проводить выборы, как в России, а кивать на США – это, как минимум странно. Не говоря уж о том, что Байден не цепляется за президентское кресло посиневшими руками, ни у него, ни у любого американского политика в самых буйных фантазиях даже мысли не возникнет править страной 27 лет. А именно столько правит Лукашенко… Лукашенко было бы логичнее привести пример России. Мол, если Путин сложит президентские полномочия и обьявит досрочные выборы, я тоже уйду… Но Лукашенко этого не сказал. И не скажет? Никогда?

Фотография отсюда

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