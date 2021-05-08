 

Молодогвардейцы отправили западным политикам книгу о событиях Великой Отечественной

08.05.2021, 2:42, Новости дня
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В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Молодая Гвардия Единой России» совместно с ветеранами направили экземпляры книг «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны» иностранным политикам, которые в своих высказываниях пытаются фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.

Чтобы напомнить о реальных событиях Великой Отечественной войны, организаторы передали издания книги семи политическим деятелям через посольства их стран – президенту Украины Владимиру Зеленскому, представителю МИД Эстонии Бритте Тарвис, польскому президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, министру обороны США Ллойду Остину, члену Еврокомиссии от Ирландии Мейрид Макгиннесс и президенту Латвии Эгилсу Левитсу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Каждую книгу подписали ветераны из разных уголков России. Один из ветеранов – советский военный летчик и военачальник, Герой Советского Союза, Василий Васильевич Решетников. 

«Сейчас появились те, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны. Она была такой, какой была, и об этом свидетельствует множество фактов – кадров хроники, документов. С неимоверным трудом моё поколение прошло через то время и отстояло нашу страну. Люди должны это знать, помнить и чтить память тех, благодаря кому мы можем находиться здесь», – поделился Решетников.

В годы войны Василий Васильевич совершил 307 боевых вылетов. В 1943 году удостоен звания Героя Советского Союза, награжден 12 орденами. После войны окончил военную академию Генштаба, командовал авиационной дивизией, корпусом. С января 1969 по ноябрь 1980 года – командующий Дальней авиацией. Заслуженный военный летчик СССР. При его участии разрабатывался и был принят на вооружение стратегический бомбардировщик Ту-160. 

«Только аргументированной правдой можно противостоять попыткам исказить исторические факты о ходе Великой Отечественной войны. Наши молодогвардейцы на протяжении шести лет собирали истории ветеранов, чтобы создать книги, в которых из первых уст можно узнать обо всех тяготах тех лет. Ветераны, пережившие то тяжелое время, как никто другой знают, какими усилиями далась Победа. Наша обязанность и право – хранить и защищать историческую правду от бессовестного вранья и искажения действительности», – рассказал председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов. 

Напомним, работа над первой книгой «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны» началась в 2015 году, именно тогда волонтерский корпус МГЕР приступил к сбору историй ветеранов о ВОВ. Более года молодогвардейцы всей страны общались с ветеранами, записывали истории фронтовой жизни, настоящие факты о войне.

При создании первой книги было собрано более 500 воспоминаний, 70 из них вошли в книгу. Каждая история в книге представлена на двух языках: русском и английском.

Позднее «Молодая Гвардия» издала ещё две книги, посвящённые подвигу советского народа: «Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Блокада Ленинграда» и «Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Битва на Курской дуге».

В 2020 году книги были представлены в аудиоформате на сайте mger.ru, Яндекс.Музыка, SoundCloud и других платформах.



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