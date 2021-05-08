 

В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть РФ Аляску

08.05.2021, 2:42, Новости дня
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть РФ Аляску как исторические владения в Северной Америке.

«США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть РФ ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом».

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела РФ и посягательство на ее законные территории.

Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии.



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