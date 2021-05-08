Пострадавший от взрыва iPhone 6 требует 5 млн долларов

Травмы лица и риск потерять зрения – таков результат использования iPhone 6 жителем американского штата Техас Робертом Франклином. Однажды, когда он хотел пообщаться по телефону и поднес мобильник к уху, тот просто взорвался в его руке.

Теперь пострадавший требует от производителя компенсации в размере 5 млн долларов США.

Известно, что пользователь пытался позвонить, когда аппарат был подключен к зарядному устройству. Однако, несмотря на широкую огласку сути дела, никто так и не может понять, покупал ли Роберт свой смартфон в фирменном магазине, или взял подержанным с рук. Смартфон взорвался еще в августе позапрошлого года. Но спор между пользователем и компанией-производителем все еще продолжается.