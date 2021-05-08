 

КБ «Рубин» атаковали китайские хакеры

08.05.2021, 2:34, Новости дня
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Недавно руководитель конструкторского бюро «Рубин», разрабатывающего военные подводные лодки для ВМФ России, пришел электронный чертеж субмарины. Так китайские хакеры начали атаковать военное предприятие в РФ, поясняют эксперты по кибербезопасности.

Как ни странно, даже такое серьезное предприятие попалось на удочку. Казалось бы, здесь должна работать высокопрофессиональных специалистов по киберзащите. Но оказалось, что достаточно одного фейкового письма с вредоносом, отправленного на электронную почту, чтобы проникнуть в компьютерную систему.

Кстати, «Рубин» существует уже 120 лет. За время своего существования специалисты данного КБ спроектировали 85% российских подводных лодок.



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