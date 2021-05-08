Мнение: Удивительный Шнур… Так и не стал Хемингуэем

– Когда вы пошли на Первый канал, вы уже начинали бросать пить…

– Что значит «начинали бросать пить»? Это не процесс. Пить можно начинать, начинать бросать нельзя; пить можно либо бросить, либо нет.

– Кстати, а как «уходят в завязку»?! Это ведь не всегда с первого раза получается?

– Почему? Нет.

– Прямо сразу всё? Одним махом?!

– У человека, как у примата, за 40 дней вы можете сформировать любую привычку. Выработать динамический стереотип… любой – какой хотите.

– Что ж у меня – за 40 дней поменяются нейронные связи?! Я, например, отучусь пить вино каждую пятницу?

– Если вы сильно в это вложитесь – то да.

– У вас этот процесс, стало быть, не занял много времени?

– Нет.

– То есть бросить пить легко?!

– Ровно как и одеваться по-другому. Ровно как сменить прическу. Если тебе нравится процесс – сам процесс борьбы с зависимостями! Вот мне – нравится. Нравится издеваться над собой. Я люблю сначала себе что-нибудь привить – а потом отвить. Это я обожаю! Хапануть славы – а потом сказать «Нафиг тебе это нужно?» И спрятать, выкинуть все это. Потом – пить-пить-пить, и уж думаешь – ну наконец-то. Ты стал настоящим алкоголиком, как все большие поэты… как Хемингуэй, допустим. Всё. Скоро смерть.

А потом решить – нет! Пить – не буду.

– А что вы думаете по поводу этого известного мема (всплывает комментарий из какой-то соцсети: «Блин, Шнур, ну что за развод?! Я начал бухать под ваши песни, как и многие, думая, что вы алкаш и раздолбай! Теперь вы миллионер и марафонец, а алкаш и раздолбай теперь я!»)

– Люди бы очень хотели, чтобы я спился. Очень хотели бы… Тот человек на меня хотел бы взвалить ответственность. А ответственность – только на нем (улыбается)

Неожиданно – чрезвычайно интересное, глубокое интервью со Шнуром. Поражает прежде всего сам Шнур: такое ощущение, что он с годами только здоровеет и свежеет! В нулевых казался испитым хануриком (причем вроде как и не изображал, а именно БЫЛ) – а сейчас выглядит абсолютно крепким и ухоженным, состоятельным мужиком МОЛОЖЕ своего возраста! А речь?! Чистая, богатая, грамотная, практически без мата, причем, что особенно круто – плавная, без бэканий, мэканий, без слов-паразитов… Просто фантастика.

Я реально подумал, что это интервью можно было бы прокручивать студентам-иностранцам – в качестве образца грамотной и современной русской разговорной речи. Пусть слушают и учатся ГОВОРИТЬ по-русски.

Но есть какой-то парадокс в том, что самым умным и адекватным собеседником в публичном Рунете оказался человек, известный всему российскому народу как самый тупой, пропитой и почти не обученный членораздельной речи питекантроп, причем обожаемый им именно ЗА ЭТО. Я был на многих концертах “Ленинграда”, я знаю, о чем говорю.

UPD. Подумал, что нельзя не отметить ведущую (первый раз ее видел). Блестяще провела разговор, потрясла меня своим хладнокровием, выдержкой и умением оставаться “на волне”. Шнур ее провоцировал постоянно, играл как кот с мышью – но она парировала все его атаки. Очень напряженная на самом деле беседа, почти боксерский поединок.