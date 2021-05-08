«Репортеры без границ» выступили в поддержку «Медузы»

…после включения издания в список СМИ-иноагентов.

Международная организация «Репортеры без границ» призвала поддержать «Медузу»* после того, как Минюст включил издание в реестр СМИ-иностранных агентов. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Репортеры без границ» осуждают это как «серьезную атаку на плюрализм СМИ в России» и призывают к отмене «репрессивного закона» об «иноагентах»,

сообщает организация. «Репортеры без границ» также подчеркивают, что за неделю это СМИ было вынуждено закрыть свои офисы и резко сократить зарплаты своих сотрудников, а большинство рекламодателей покинуло «Медузу».

«Медуза» объявила о сборе пожертвований после того, как Минюст РФ внес издание в список СМИ-«иноагентов» 23 апреля. По словам сотрудников «Медузы», они шесть лет строили медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно, однако российские власти разрушили весь бизнес за один день, так как из-за статуса «иноагента» от издания отвернулись рекламодатели.

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