 

«Репортеры без границ» выступили в поддержку «Медузы»

08.05.2021, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…после включения издания в список СМИ-иноагентов.

Международная организация «Репортеры без границ» призвала поддержать «Медузу»* после того, как Минюст включил издание в реестр СМИ-иностранных агентов. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Репортеры без границ» осуждают это как «серьезную атаку на плюрализм СМИ в России» и призывают к отмене «репрессивного закона» об «иноагентах»,

сообщает организация. «Репортеры без границ» также подчеркивают, что за неделю это СМИ было вынуждено закрыть свои офисы и резко сократить зарплаты своих сотрудников, а большинство рекламодателей покинуло «Медузу».

«Медуза» объявила о сборе пожертвований после того, как Минюст РФ внес издание в список СМИ-«иноагентов» 23 апреля. По словам сотрудников «Медузы», они шесть лет строили медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно, однако российские власти разрушили весь бизнес за один день, так как из-за статуса «иноагента» от издания отвернулись рекламодатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дорогой, мы теперь с тобой иноагенты»

Иван Колпаков о том, как теперь живет «Медуза»

* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Ученые: Здоровое сердце помогает отсрочить или предотвратить деменцию

14.03 / Сыск по списку

11.01 / Сын Александра Лукашенко рассказал, какую музыку сыграл бы на фортепиано для девушки

01.10 / Гоблин в доме

15.11 / Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал своевременным и важным приговор греческим неонацистам из «Золотой зари»

05.08 / Бейрут — новая Хиросима

20.04 / Бесполая подружка Дима – Личное мнение

05.04 / Мнение: Как мы развлекаемся в Кузбассе, он же “край высокой культуры”:(

22.09 / Партизан-фест в Москве

21.11 / Названо лучшее время для чистки зубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика