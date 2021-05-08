 

Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства

08.05.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA.

«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости».

Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин.

Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Минфин счел неэффективным расходование средств на космическую программу

10.03 / Число случаев COVID-19 в мире достигло 117 млн, прививок сделали в три раза больше

03.07 / Вынесен приговор жарившим шашлык на Вечном огне петербуржцам

08.03 / Россия выбрала представителя на “Евровидение 2021”

31.12 / COVID-19 в Украине. Число инфицированных снова выросло

21.02 / Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

16.04 / Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. 16 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

12.09 / Разумков о ротациях в экономическом блоке Кабмина: Теоретически это возможно

17.04 / НАСА и SpaceX заключили контракт на доставку астронавтов на Луну

27.02 / Посол Украины призвала США максимально ужесточить санкции против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика