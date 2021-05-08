 

Браузер Samsung демонстрирует преимущества над Google Chrome

08.05.2021, 1:42, Новости дня
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На сегодня браузер Samsung Internet занимает уже пятое место в мировом рейтинге, отмечают эксперты. При этом он демонстрирует преимущества перед лидером – Google Chrome.

Так, разработка корейского «Самсунга» позволяет синхронизировать позицию на странице, чего вы не найдете все в том же популярном Google Chrome, указывают специалисты. Такая возможность появилась там после последнего обновления.

Вообще-то, сейчас многие разработчики пытаются соревноваться с вездесущим «Хромом». Для этого они постоянно улучшают свои продукты. Не исключено, что в ближайшие года произойдут серьезные изменения в предпочтениях интернет-пользователей. Google Chrome ведь не вечен, как и все на Земле.



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