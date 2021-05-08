Россиянам посоветовали, как проверить аккаунт в WhatsApp

Не читают ли посторонние лица вашу частную переписку? Если у вас есть такое подозрение, и вы используете для общения мессенджер WhatsApp, эксперт Gem4me Анастасия Ильичева советует совершить несколько простых действий.

Зайдите в меню мессенджера и выберите пункт WhatsApp Web. Посмотрите, какие устройства подключены к вашему аккаунту. Найдите среди них чужие.

В большинстве случаев для обычных пользователей мессенджера WhatsApp характерно использование своего компьютера и мобильного устройства. Если есть еще какое-то, значит, кто-то все-таки может читать вашу корреспонденцию. Для того чтобы решить проблему, задайте команду «Выти со всех устройств», а затем снова подключите свои. При этом смените пароли.