Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии

“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в Республике Индия в соответствии со ст. 10 закона Украины “О гуманитарной помощи” постановляю предоставить гуманитарную помощь Республике Индия”, – говорится в указе.

Обеспечить предоставление помощи должен Кабмин Украины.

Контекст:

6 мая глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить Индии кислород для пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

6 мая в Индии подтвердили 414,2 тыс. новых случаев коронавируса, это рекордный суточный показатель.

Всего в стране коронавирус подтвердили у почти 21,5 млн человек, умерло почти 234 тыс. пациентов, выздоровело – 17,6 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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