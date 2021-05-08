 

Украина заключила контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Нужно еще около 5 млн – Степанов

08.05.2021, 1:34, Новости дня
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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 7 мая в эфире канала “Украина 24”. 

По словам Степанова, речь идет как о прямых контрактах с производителями, так и об участии в глобальной программе доступа к вакцинам COVAX. В Минздраве сообщали, что Украина рассчитывает на поставку 8 млн доз вакцин в рамках этой программы.

“Если посмотреть на то количество доз, которое мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки в этом году. И нам нужно еще около 5 млн доз. У нас есть соответствующие предложения, в том числе от [индийского производителя вакцин] Serum Institute, в отношении увеличения доз по вакцине Novavax, и также есть предложение от [китайской компании] Sinovac. Сейчас решаем в отношении сроков поставки”, – рассказал Степанов.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину пока завезли около 1,7 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. 

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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