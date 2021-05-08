В ВСУ назвали количество погибших на Донбассе военных с начала перемирия

Из них в боевой обстановке 34 человека получили ранения. Ранения получили 190 военнослужащих, в боевой обстановке – 107, отметили в сообщении.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 14 апреля 2014 года и до 5 мая 2021 года погибло 3886 украинских военнослужащих.

“Из этого количества в боевой обстановке – 2694 человека. Получили ранения 12 608 военнослужащих, из этого количества в боевой обстановке – 10 237 человек”, – уточнили в ВСУ.

6 мая на Донбассе в результате обстрелов боевиками погибло два украинских военных – 37-летний Дмитрий Товчигречко и 22-летний Сергей Коробцов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

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