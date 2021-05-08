 

Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора

08.05.2021, 1:28, Новости дня
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Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa), сообщил глава компании Фернанду Маркес.

«На следующей неделе мы получим партию активного компонента из Москвы и начнем разливать вакцину на фабрике в Гуарульосе. <…> Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране», – цитирует ТАСС Маркеса.

Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.

Позже бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов.

В Минздраве отметили, что один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно.



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