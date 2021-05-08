 

После прививки AstraZeneca во Франции выявили новые случаи тромбоза

08.05.2021, 1:28, Новости дня
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После прививки вакциной компании AstraZeneca во Франции зарегистрированы два новых случая нетипичного образования тромбов в мозге, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM).

В сообщении ANSM отмечается, что один из случаев завершился летальным исходом – умерла женщина в возрасте старше 60 лет. С начала использования вакцины компании AstraZeneca во Франции отмечены уже 30 случаев редких видов тромбоза, которые привели к девяти смертям вакцинированных, сообщило медицинское агентство. Новые два случая произошли в период с 23 по 29 апреля. Всего этой вакциной во Франции привиты более 3,8 млн человек, передает ТАСС.

Начиная с 19 марта по указанию медицинских властей вакциной компании AstraZeneca прививались лишь лица в возрастной группе старше 55 лет. В настоящее время прививки этой вакциной разрешены для всех желающих при условии, что в центрах вакцинации остаются неиспользованные дозы. Немало людей отказываются прививаться этим препаратом, отметила радиостанция France Info.

ANSM проинформировало также, что в отношении другой вакцины, Pfizer/BioNTech, за период с 16 по 20 апреля было два упоминания о «потенциально возможных неблагоприятных последствиях». В последнее время были получены данные о шести новых случаях острого панкреатита, наблюдавшегося после прививок Pfizer/BioNTech, один из которых завершился смертью пациента. «В связи с появлением новых случаев все предыдущие, зарегистрированные с начала вакцинации, были заново изучены», – сообщило ANSM.

Анализ всех 15 случаев острого панкреатита показал, что в трети из них они наблюдались у людей, у которых уже ранее были отмечены патологии, связанные с панкреатитом или нарушением работы желчевыводящих путей. Как сообщило ANSM, собранная во Франции информация, представляющая собой «потенциальный сигнал опасности», будет передана организациям общеевропейского уровня.

В то же время в заявлении французской медицинской инстанции отмечается, что указанные случаи не влияют на соотношение между пользой и возможными рисками, связанными с вакциной Pfizer/BioNTech, которой к 29 апреля в стране были привиты 15,8 млн человек.

Накануне из доклада Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха стало известно, что после прививки от коронавируса препаратом Vaxzevria, который разработан британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в Германии зафиксировали не менее 67 случаев тромбоза.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.



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