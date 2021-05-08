 

Мнение: АПЛ “Казань” вошла в состав ВМФ РФ

08.05.2021, 1:20, Разное
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Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" (тип "Ясень-М") вошел в состав российского флота.

Лодку должны были передать флоту еще в 2019-м году, но из-за выявленных конструктивных недостатков, а также как писали в 2020-м году, из-за необходимости переоборудовать лодку под возможность запуски ракет "Циркон", процесс затянулся до мая 2021-го года.

Источник: Colonel Cassad



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