Не согласен на медаль

Пермский студент-медик отказался от медали за борьбу с коронавирусом, когда узнал, что награждают только «своих».

Награждение студентов. Фото: профсоюз ПГМУ

В Перми разгорается скандал вокруг награждения студентов медицинского университета медалями за работу в «красных зонах». В ходе церемонии вручения памятных наград «Студенты-медики против коронавируса», которую вела замминистра здравоохранения края Оксана Мелехова, выяснилось, что медали получат только члены профсоюза Минздрава РФ.

Больше сотни учащихся, которые так же работали в «красных зонах», так же рисковали своим здоровьем и спасали людей, но которые не состоят в профсоюзе, оказались лишены наград.

Новость вызвала в студенческом сообществе шквал возмущения.

«Если ты не состоишь в профсоюзе, значит, ты не достоин медали? Почему нельзя просто наградить всех студентов, которые работают в «красной зоне?» — пишут учащиеся в группе профкома Пермского государственного медуниверситета «ВКонтакте».

Студент 6-го курса лечебного факультета Артем Борискин, получивший награду, отказался от нее в знак солидарности с другими учащимися.

Артем Борискин. Фото из личного архива

— Еще в начале апреля по просьбе замдекана я собрал данные о студентах своего курса, работавших с COVID-пациентами. Таких оказалось 66 человек. Тогда речи не шло ни о награждении, ни о принадлежности к профсоюзу. Потом уже выяснилось, что из списков профсоюз здравоохранения РФ вычеркнул тех, кто работал с COVID меньше какого-то времени, и тех, кто в профсоюзе не состоит, — говорит Артем.

Борискин говорит, что на награждении он сидел с девушкой, которая, как и он, работает на скорой помощи и «прошла все круги ковидного ада». Но его, как члена профсоюза, наградили, а ее — нет.

«Разве другие студенты, не члены профсоюза, работавшие в «красных зонах», не внесли своего вклада в борьбу с эпидемией? — пишет Борискин во «ВКонтакте». — И почему только медики «красных зон»? В нашем регионе не строили новых больниц, а перепрофилировали старые. Нагрузка легла на плечи сотрудников обычных медучреждений. Например, кардиология ГКБ им. Тверье принимала пациентов своего профиля сразу из четырех районов города. И такая практика была везде. Не было бы этих медиков — не было бы возможности оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Поэтому свой вклад в эту борьбу они внесли. А сам профсоюз здравоохранения особо никак не боролся за права медиков в самый разгар пандемии. Не знаю, кому и какого качества СИЗы он поставлял. Ни я, ни мои коллеги их не видели».

Здание ПГМУ. Фото из соцсетей

Интересно, что и среди членов профсоюза награды получили не все: только 100 человек — в соответствии с «выделенной сверху квотой».

Председатель профсоюза Андрей Черемных пояснил «Новой газете», что с COVID-19 работали порядка 300 студентов университета, а всего в оказании медпомощи в период пандемии участвовало около 1600 учащихся.

— Мы поняли, что наградили не всех, сейчас уточняем данные и будем проводить еще одну церемонию. Но награждаем только тех, кто контактировал с коронавирусом. В профсоюзе состоит 51% студентов ПГМУ. То есть примерно половина из 300 обучающихся, работавших с коронавирусом, будут награждены медалью и подарком от профсоюзной организации — брендированной термокружкой. У нас ограниченная партия медалей — они утверждены в Москве, и мы не можем по нашему желанию дарить их всем, — сказал Черемных.

Александра Семенова

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