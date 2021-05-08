Кошулинский о довыборах в Раду на 87-м округе: Власть назначила победителя. Это самое плохое

Об этом он рассказал 7 мая в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая выходит на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

После того, как Центризбирком отказался регистрировать спортсмена Василия Вирастюка нардепом, сложилась патовая ситуация, сказал Кошулинский.

“Юридической нормы нет. Поэтому будет политическое решение. Будут ли довыборы на отдельных участках или на всей избирательной кампании? […] Сейчас все в ожидании: какое политическое решение будет принято? Власть зашла в негативный дискурс и будет получать очень негативный нарратив еще и международного характера”, – отметил он.

Он заявил, что это прецедент для Украины.

“Власть не стала нейтральным судьей, а стала участником избирательного процесса и назначила победителя. Это самое плохое”, – добавил Кошулинский.

По его мнению, ситуация повлечет имиджевые потери для всей страны.

Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87, по данным Центризбиркома, составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. В “Опоре” рассказали, что решение суда не меняет ничего. Старший советник по правовым вопросам общественной сети Ольга Коцюруба отмечала, что ранее суды признали недействительными результаты выборов на пяти участках округа, поэтому нужно было составить уточняющий прокол.

12 апреля ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

Гражданская сеть “Опора” сообщает, что согласно протоколу, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а Шевченко – 15 114.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

6 мая в ЦИК сообщили о “неординарной” ситуации с выборами нардепа в округе №87 в Ивано-Франковской области, из которой нет однозначного юридического выхода.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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