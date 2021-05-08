Кабмин Украины признал неудовлетворительной работу набсовета “Укргидроэнерго”

“По результатам рассмотрения отчетов наблюдательного совета и исполнительного органа общества признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной”, – отметили в документе.

Документ приняли на заседании правительства в конце апреля с доработкой в течение трех дней. Когда этот срок истек, на сайте Кабмина соответствующего документа не было, написало LB.ua 7 мая.

Всего в состав наблюдательного совета “Укргидроэнерго” входит пять человек, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Член набсовета “Укргидроэнерго” Наталья Микольская 7 мая в Facebook написала, что по итогам 2020 года компания заплатит в государственный бюджет рекордные дивиденды в сумме более 2 млрж грн.

“Отчетность компании подтверждена независимым аудитором, международной аудиторской компанией “Грант Торнтон Легис”, – отметила она.

По словам Микольской, компания и наблюдательный совет перевыполнили установленные акционером показатели KPI.

“Чистая прибыль копании составила более 4 млрд грн, это больше запланированного в 4,7 раза (лучшим результат деятельности компании за все время ее существования). Коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0. Показатель рентабельности ЕВИТDA – 51,2%, вдвое превысил установленный показатель”, – заявила она.

https://www.facebook.com/nataliya.mykolska/posts/10165304633845360

Контекст:

“Укргидроэнерго” – государственная компания, объединяющая 10 гидроэлектростанций на реках Днепр и Днестр. 100% акций компании принадлежат государству в лице Министерства энергетики и угольной промышленности.

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