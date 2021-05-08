 

ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

08.05.2021, 0:36, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества»,  – приводит ТАСС слова гендира ВОЗ.

Ранее ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.

В РФ на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первый – препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и  «Спутник Лайт».



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