ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm для экстренного применения против коронавируса, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19 пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», – приводит ТАСС слова гендира ВОЗ.

Ранее ВОЗ включила в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях вакцину против коронавируса, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.

В РФ на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первый – препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины – «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».